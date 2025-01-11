Сили оборони показали кадри взяття в полон військових КНДР у Курській області

Сили оборони вперше взяли в полон двох військових КНДР в Курській області. З'явились кадри їх полонення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій, Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ", - кажуть у ССО. За даними спецпризначенців, після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу. Кадри взяття в полон ще одного військового КНДР Кадри взяття в полон в Курській області другого північнокорейського війського показали і Десантно-штурмові війська ЗСУ. "Він потрапив у полон вже під час першого бойового завдання, зокрема введенні штурмових дій позицій підрозділів Поліської бригади ДШВ", - розповіли десантники. На озброєнні у полоненого було спорядження і зброя російського виробництва.