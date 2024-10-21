В ISW розповіли про витівки агентів Кремля і порушення на виборах у Молдові

У звіті зазначили, що чинний президент країни Майя Санду має всі шанси переобратися на другий термін. Референдум у разі його проведення змінить Конституцію, визначивши членство в ЄС як одну зі "стратегічних цілей Молдови". Явка виборців перевищила необхідний мінімум у 33%, отже результати президентських виборів та референдуму вважатимуться чинними.

"Хоча Молдова просувається на шляху до європейської інтеграції завдяки виборам і референдуму 20 жовтня, Кремль продовжить свої зусилля, спрямовані на саботаж вступу Молдови до ЄС і дестабілізацію молдовської демократії протягом наступного десятиліття", - вважають в ISW.

Порушення на під час виборів

У звіті також розповіли про повідомлення влади Молдови про кілька спроб порушень виборчого законодавства, включно зі спробами проросійських елементів вплинути на результати виборів і дестабілізувати країну за допомогою насильницьких протестів та інших подібних дій.

Генеральна інспекція поліції Молдови повідомила, що станом на 18:30 за місцевим часом у країні було зафіксовано 113 порушень виборчого законодавства, зокрема фотографування і пошкодження бюлетенів та організація підвезення виборців.

У ЦВК Молдови повідомили, що "спостерігачі" від невизначених проросійських молдовських політичних партій звернулися з проханням надати їм доступ до виборчих дільниць у Росії та Румунії. Однак влада відмовила їм у цьому, адже вони не встигли офіційно зареєструватися в якості спостерігачів до встановленого терміну.

Міністерство закордонних справ Молдови 20 жовтня заявило, що невстановлені особи "штучно" створили великі черги на двох виборчих дільницях у Росії в рамках спроб незаконно доставити виборців на дільниці.

Молдовське інформаційне агентство IPN повідомило, що невстановлені особи роздавали молдовським виборцям на виборчій дільниці в Москві "запрошення" до ресторану. За їхніми словами, цей захід організували посольство Молдови в Росії, хоча представники посольства це заперечили.

Прокремлівський "Культурно-просвітницький центр Молдови", який пов'язаний із молдовським опозиційним політиком Іланом Шором і перебуває під санкціями США, пропонував виборцям у Москві картки "Громадянин Молдови в Росії". Їм пропонували безкоштовні послуги, такі як інтернет, медичні, юридичні та банківські послуги в Росії.

Крім того, молдовські ЗМІ повідомили про загрозу вибуху на виборчій дільниці в Італії, але не вказали відповідального за це суб'єкта.

Загроза протестів після виборів

Директор Служби розвідки і безпеки Молдови Александру Мустяца 17 жовтня повідомив, що пов'язані з групою "Вагнера" іноземні інструктори, підготували групу з близько 100 молодих проросійськи налаштованих молдован у "партизанських таборах" на теренах Сербії та Боснії та Герцеговині.

Мустяца заявив, що молдовани навчилися протистояти правоохоронним органам, використовувати зброю та предмети для нанесення несмертельних поранень, користуватися саморобними вибуховими пристроями, а також керувати дронами з вибуховим обладнанням.

Молдовська поліція також повідомила, що понад 300 молдован дізналися про тактику протестів на тренувальному полігоні під Москвою та що некомерційна організація Ілана Шора "Євразія" фінансувала ці тренінги.

"Кремлівська влада і прокремлівські молдовські актори можуть планувати розпалити протести після виборів як частину зусиль з дестабілізації молдовського суспільства і дискредитації результатів виборів", - йдеться у звіті ISW.