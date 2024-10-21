В ISW рассказали о выходках агентов Кремля и нарушениях на выборах в Молдове

В отчете отметили, что действующий президент страны Майя Санду имеет все шансы переизбраться на второй срок. Референдум в случае его проведения изменит Конституцию, определив членство в ЕС как одну из "стратегических целей Молдовы". Явка избирателей превысила необходимый минимум в 33%, следовательно, результаты президентских выборов и референдума будут считаться действительными.

"Хотя Молдова продвигается на пути к европейской интеграции благодаря выборам и референдуму 20 октября, Кремль продолжит свои усилия, направленные на саботаж вступления Молдовы в ЕС и дестабилизацию молдавской демократии в течение следующего десятилетия", - считают в ISW.

Нарушения на во время выборов

В отчете также рассказали о сообщениях властей Молдовы о нескольких попытках нарушений избирательного законодательства, включая попытки пророссийских элементов повлиять на результаты выборов и дестабилизировать страну с помощью насильственных протестов и других подобных действий.

Генеральная инспекция полиции Молдовы сообщила, что по состоянию на 18:30 по местному времени в стране было зафиксировано 113 нарушений избирательного законодательства, в том числе фотографирование и повреждение бюллетеней и организация подвоза избирателей.

В ЦИК Молдовы сообщили, что "наблюдатели" от неопределенных пророссийских молдавских политических партий обратились с просьбой предоставить им доступ к избирательным участкам в России и Румынии. Но власти отказали им в этом, поскольку они не успели официально зарегистрироваться в качестве наблюдателей до установленного срока.

Министерство иностранных дел Молдовы 20 октября заявило, что неустановленные лица "искусственно" создали большие очереди на двух избирательных участках в России в рамках попыток незаконно доставить избирателей на участки.

Молдавское информационное агентство IPN сообщило, что неустановленные лица раздавали молдавским избирателям на избирательном участке в Москве "приглашения" в ресторан. По их словам, это мероприятие организовали посольство Молдовы в России, хотя представители посольства это отрицали.

Прокремлевский "Культурно-просветительский центр Молдовы", который связан с молдавским оппозиционным политиком Иланом Шором и находится под санкциями США, предлагал избирателям в Москве карточки "Гражданин Молдовы в России". Им предлагали бесплатные услуги, такие как интернет, медицинские, юридические и банковские услуги в России.

Кроме того, молдавские СМИ сообщили об угрозе взрыва на избирательном участке в Италии, но не указали ответственного за это субъекта.

Угроза протестов после выборов

Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александру Мустяца 17 октября сообщил, что связанные с группой "Вагнера" иностранные инструкторы, подготовили группу из около 100 молодых пророссийски настроенных молдаван в "партизанских лагерях" на территории Сербии и Боснии и Герцеговине.

Мустяца заявил, что молдаване научились противостоять правоохранительным органам, использовать оружие и предметы для нанесения несмертельных ранений, пользоваться самодельными взрывными устройствами, а также управлять дронами со взрывным оборудованием.

Молдавская полиция также сообщила, что более 300 молдаван узнали о тактике протестов на тренировочном полигоне под Москвой и что некоммерческая организация Илана Шора "Евразия" финансировала эти тренинги.

"Кремлевские власти и прокремлевские молдавские актеры могут планировать разжечь протесты после выборов как часть усилий по дестабилизации молдавского общества и дискредитации результатов выборов", - говорится в отчете ISW.