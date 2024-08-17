В ISW розповіли про просування ЗСУ в Курській області за два дні

Зазначається, що в п'ятницю, 16 серпня, українські військові продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа в Курській області.

За даними російських військових блогерів, українські війська просунулися на схід від селища Мирне та на південь від Спального, що розташовані на південний схід від Суджі. Оприлюднені 15 серпня геолокаційні знімки також вказують на нещодавню активність українських військ у межах селища Борки на південний схід від міста.

Російські блогери стверджують, що бойові дії тривають на північ від Суджі біля Руського Поречного, на схід від міста біля Агронома та на південний схід від Суджі вздовж лінії Гір'ї-Камишне-Крупець-Спальне.

"Російські блогери зазначають, що невеликі українські мобільні групи продовжують обмежені атаки за чинною лінією зіткнення у Курській області, а українські військові продовжують атаки біля Кореневого та на захід від селища Снагость (на південь від Кореневе)", - йдеться у звіті ISW.

Міністерство оборони Росії повідомило, що російські війська відбили українську бронетанкову атаку в напрямку Гордіївки (на південь від Кореневого) та українські атаки на захід від Анастасіївки та на південний схід від Каучука (обидва на північний схід від Кореневе і приблизно за 27 км від міжнародного кордону).

Російські військові блогери також стверджували, що росіяни атакували українські сили, що діють біля селища Отруби на південний захід від Кореневого та вздовж міжнародного кордону.

"Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області, зокрема поблизу Суджі", - зазначається у звіті ISW.

Руйнування мостів

Крім того, Збройні сили України зруйнували два мости в Глухівському районі Курської області.

За даними російських джерел, атаки українських військових з реактивних систем залпового вогню HIMARS зруйнували мости у Глушково і Званному на південний схід від Коренево.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що міст у Глушковому зруйнувався після удару. Російські військові блогери зазначили, що знищення мосту ускладнить роботу російських наземних ліній зв'язку в цьому районі.