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В ISW розповіли про нову тактику ЗСУ, що знижує боєздатність армії РФ

Фото:
Автор: Валерій Савицький

Збройні сили України почали атакувати тактичні командні пункти і позиції російської армії у районах біля лінії фронту. Таким чином Сили оборони намагаються ускладнити командування й управління армії РФ на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві не виключають, що атаки українських військових на головні командні пункти у російському тилу, зокрема удар 8 січня по російському посту 8-ї армійської авіації, ймовірно, спрямовані на деградацію більш широких російських зусиль з логістики та оперативного планування. Це може вплинути на здатність Росії проводити свої військові операції у західній частині Донецької області.

"Згідно зі спостереженнями ISW, 2-й Армійський корпус (АК) наразі керує російськими операціями на південь від Покровська, 3-й АК діє поблизу Часів Яру, а 8-й АК керує російськими зусиллями поблизу Курахового", - йдеться у звіті.

Атаки по командних пунктах російських військових

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, Сили оборони завдали повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовується у місті Новогродівка Донецької області.

10 січня ЗСУ атакували пункт управління 3-го армійського корпусу російської армії у Світлодарську.

А 8 січня українські захисники вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який загарбники облаштували в захопленому Харцизьку Донецької області.

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