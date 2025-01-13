В ISW розповіли про нову тактику ЗСУ, що знижує боєздатність армії РФ

Збройні сили України почали атакувати тактичні командні пункти і позиції російської армії у районах біля лінії фронту. Таким чином Сили оборони намагаються ускладнити командування й управління армії РФ на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У відомстві не виключають, що атаки українських військових на головні командні пункти у російському тилу, зокрема удар 8 січня по російському посту 8-ї армійської авіації, ймовірно, спрямовані на деградацію більш широких російських зусиль з логістики та оперативного планування. Це може вплинути на здатність Росії проводити свої військові операції у західній частині Донецької області.
"Згідно зі спостереженнями ISW, 2-й Армійський корпус (АК) наразі керує російськими операціями на південь від Покровська, 3-й АК діє поблизу Часів Яру, а 8-й АК керує російськими зусиллями поблизу Курахового", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, в неділю, 12 січня, Сили оборони завдали повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовується у місті Новогродівка Донецької області.
10 січня ЗСУ атакували пункт управління 3-го армійського корпусу російської армії у Світлодарську.
А 8 січня українські захисники вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який загарбники облаштували в захопленому Харцизьку Донецької області.
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