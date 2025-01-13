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В ISW рассказали о новой тактике ВСУ, которая снижает боеспособность армии РФ

Фото:
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Украины начали атаковать тактические командные пункты и позиции российской армии в районах около линии фронта. Таким образом Силы обороны пытаются усложнить командование и управление армии РФ на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В ведомстве не исключают, что атаки украинских военных на главные командные пункты в российском тылу, в частности удар 8 января по российскому посту 8-й армейской авиации, вероятно, направлены на деградацию более широких российских усилий по логистике и оперативному планированию. Это может повлиять на способность России проводить свои военные операции в западной части Донецкой области.

"Согласно наблюдениям ISW, 2-й Армейский корпус (АК) сейчас руководит российскими операциями к югу от Покровска, 3-й АК действует вблизи Часов Яра, а 8-й АК руководит российскими усилиями вблизи Курахово", - говорится в отчете.

 

Атаки по командным пунктам российских военных

Напомним, в воскресенье, 12 января, Силы обороны нанесли воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он располагается в городе Новогродовка Донецкой области.

10 января ВСУ атаковали пункт управления 3-го армейского корпуса российской армии в Светлодарске.

А 8 января украинские защитники ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который захватчики обустроили в захваченном Харцызске Донецкой области.

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