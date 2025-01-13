В ISW рассказали о новой тактике ВСУ, которая снижает боеспособность армии РФ

В ведомстве не исключают, что атаки украинских военных на главные командные пункты в российском тылу, в частности удар 8 января по российскому посту 8-й армейской авиации, вероятно, направлены на деградацию более широких российских усилий по логистике и оперативному планированию. Это может повлиять на способность России проводить свои военные операции в западной части Донецкой области.

"Согласно наблюдениям ISW, 2-й Армейский корпус (АК) сейчас руководит российскими операциями к югу от Покровска, 3-й АК действует вблизи Часов Яра, а 8-й АК руководит российскими усилиями вблизи Курахово", - говорится в отчете.