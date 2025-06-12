В ISW розповіли про наслідки скорочення військової допомоги США для України

Зазначається, що скорочення обсягів американської військової допомоги для України не сприятиме досягненню сталого миру та не змусить президента Росії Володимира Путіна переглянути своє уявлення про перемогу.

На думку експертів, російський лідер переконаний, що армія РФ здатна вести повільні, поступові наступальні дії довше, ніж українські війська зможуть утримувати оборону, а також довше, ніж Заход буде готовий підтримувати Україну.

В ISW зазначили, що західна військова допомога, зокрема та, яку можуть оперативно та у великому обсязі надати лише США, залишається критично важливою для забезпечення спроможності ЗСУ досягати рішучих успіхів на полі бою і тиснути на Путіна для перегляду його теорії перемоги.

На думку аналітиків, саме такі успіхи, що змінюють розрахунки Кремля, змусили б Росію піти на конструктивні переговори для забезпечення мирного врегулювання війни.

У звіті також зазначається, що скорочення підтримки США створює ризики посилення позицій Росії на фронті та потенційно може заохотити Путіна до продовження агресії.

"Такий розвиток подій суперечить задекларованій меті президента США Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні", - переконані в Інституті вивчення війни.