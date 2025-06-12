В ISW рассказали о последствиях сокращения военной помощи США для Украины

Отмечается, что сокращение объемов американской военной помощи для Украины не будет способствовать достижению устойчивого мира и не заставит президента России Владимира Путина пересмотреть свое представление о победе.

По мнению экспертов, российский лидер убежден, что армия РФ способна вести медленные, постепенные наступательные действия дольше, чем украинские войска смогут удерживать оборону, а также дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.

В ISW отметили, что западная военная помощь, в частности та, которую могут оперативно и в большом объеме предоставить только США, остается критически важной для обеспечения способности ВСУ достигать решительных успехов на поле боя и давить на Путина для пересмотра его теории победы.

По мнению аналитиков, именно такие успехи, которые меняют расчеты Кремля, заставили бы Россию пойти на конструктивные переговоры для обеспечения мирного урегулирования войны.

В отчете также отмечается, что сокращение поддержки США создает риски усиления позиций России на фронте и потенциально может поощрить Путина к продолжению агрессии.

"Такое развитие событий противоречит задекларированной цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине", - убеждены в Институте изучения войны.