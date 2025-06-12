В ISW рассказали о последствиях сокращения военной помощи США для Украины

Сокращение военной помощи США только укрепит позиции Владимира Путина на фронте и подорвет перспективы мирного урегулирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что сокращение объемов американской военной помощи для Украины не будет способствовать достижению устойчивого мира и не заставит президента России Владимира Путина пересмотреть свое представление о победе.
По мнению экспертов, российский лидер убежден, что армия РФ способна вести медленные, постепенные наступательные действия дольше, чем украинские войска смогут удерживать оборону, а также дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.
В ISW отметили, что западная военная помощь, в частности та, которую могут оперативно и в большом объеме предоставить только США, остается критически важной для обеспечения способности ВСУ достигать решительных успехов на поле боя и давить на Путина для пересмотра его теории победы.
По мнению аналитиков, именно такие успехи, которые меняют расчеты Кремля, заставили бы Россию пойти на конструктивные переговоры для обеспечения мирного урегулирования войны.
В отчете также отмечается, что сокращение поддержки США создает риски усиления позиций России на фронте и потенциально может поощрить Путина к продолжению агрессии.
"Такое развитие событий противоречит задекларированной цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине", - убеждены в Институте изучения войны.
Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность в январе этого года, регулярно заявляет о необходимости завершения войны в Украине исключительно путем мирных переговоров.
Однако несмотря на такую риторику и два раунда переговоров Украины и РФ в Стамбуле, мирный процесс практически не сдвинулся с мертвой точки из-за ультимативной и настойчивой позиции Кремля, с которой Киев не может согласиться.
На днях глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что в 2026 году США планируют сократить бюджет на закупку вооружений для Украины.
Он отметил, что администрация Трампа "смотрит на этот конфликт совсем иначе" и повторил тезис президента о важности мира через переговоры.
В то же время, Хегсет уклонился от ответа, остановится ли Путин на Украине в случае победы в нынешней полномасштабной войне.
Тем временем в Конгресс поступило сообщение от Госдепартамента о лицензии на экспорт оружия для Украины на общую сумму 30 млрд долларов.
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