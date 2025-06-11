"Побачимо": Гегсет уникнув відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет уникнув відповіді на питання, чи зупиниться російський диктатор Путін на Україні, якщо йому вдасться перемогти у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запитав главу Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Разіна Кейна, чи Путін "зупиниться на Україні".

"Я так не думаю", - відповів Кейн.

Грем звернувся й до Гегсета з цим питанням.

"Побачимо", - сказав глава Пентагону.

Тоді сенатор зазначив, що відповідь очевидна.

"Це ще невідомо. Путін каже всім навколо, що він хоче зробити", - наголосив він.

При цьому сенатор зазначив, що накопичення Росією боєприпасів значно перевищує те, що їй може знадобитися для України.

"Мені подобається те, що ти робиш. Я просто думаю, що нам потрібно зробити це правильно", - звернувся Грем до Гегсета.

Раніше він запитав главу Пентагона, чи погоджується той, що світ помилився у своєму підході до Адольфа Гітлера в роки, що передували Другій світовій війні.

"Небезпека полягає в тому, що загине близько 50 мільйонів людей. Тож давайте цього не робити", - сказав Гегсет.

Водночас сенатор-республіканець Мітч Макконнелл запитав Гегсета, хто, на його думку, повинна перемогти у війні. Міністр оборони заявив, що адміністрація Трампа хоче припинення вбивств, але не обирає жодної сторони.