"Побачимо": Гегсет уникнув відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні
Міністр оборони США Піт Гегсет уникнув відповіді на питання, чи зупиниться російський диктатор Путін на Україні, якщо йому вдасться перемогти у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запитав главу Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Разіна Кейна, чи Путін "зупиниться на Україні".
"Я так не думаю", - відповів Кейн.
Грем звернувся й до Гегсета з цим питанням.
"Побачимо", - сказав глава Пентагону.
Тоді сенатор зазначив, що відповідь очевидна.
"Це ще невідомо. Путін каже всім навколо, що він хоче зробити", - наголосив він.
При цьому сенатор зазначив, що накопичення Росією боєприпасів значно перевищує те, що їй може знадобитися для України.
"Мені подобається те, що ти робиш. Я просто думаю, що нам потрібно зробити це правильно", - звернувся Грем до Гегсета.
Раніше він запитав главу Пентагона, чи погоджується той, що світ помилився у своєму підході до Адольфа Гітлера в роки, що передували Другій світовій війні.
"Небезпека полягає в тому, що загине близько 50 мільйонів людей. Тож давайте цього не робити", - сказав Гегсет.
Водночас сенатор-республіканець Мітч Макконнелл запитав Гегсета, хто, на його думку, повинна перемогти у війні. Міністр оборони заявив, що адміністрація Трампа хоче припинення вбивств, але не обирає жодної сторони.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, наразі Україна отримує від США лише ту зброю, передачу якої затвердила адміністрація колишнього президента США Джо Байдена. Нинішній президент Дональд Трамп поки що не ухвалював жодних рішень щодо постачання зброї в Україну.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб США передали Україні нову військову допомогу за рахунок тих коштів, які раніше виділив Конгрес минулого року.
На початку минулого місяця стало відомо, що Держдепартамент США надіслав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт озброєння в Україну на суму щонайменше 50 млн доларів.
Вчора глава Пентагону Піт Генсет заявив, що у 2026 році США мають намір скоротити бюджет на закупівлю озброєнь для України.
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