В ISW розповіли, як знищення складів біля Торопця вплине на армію РФ
Ліквідація ЗСУ складу ракет і боєприпасів поблизу міста Торопець змусить вороже командування перебудувати систему підтримки та матеріально-технічного забезпечення армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики підтвердили інформацію розвідки Естонії про те, що знищення складу в Торопці вплине на операції Росії у найближчі кілька місяців.
Водночас, зазначили в ISW, незрозуміло чи вміщували знищені на складі 30 тисяч тонн вибухівки як ракети, так і артилерійські боєприпаси. Натомість аналітики переконані, що атака знищила суттєві запаси матеріальних засобів росіян.
За оцінками аналітиків Інституту, подальші українські удари по тилових російських об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії, призведуть до посилення оперативного тиску на військових агресора.
"Зокрема, ліквідація арсеналів змусить російське військове командування реорганізувати і розосередити системи підтримки і матеріально-технічного забезпечення на території Росії для пом'якшення наслідків таких ударів", - йдеться у звіті ISW.
Знищення складів з боєприпасами у РФ
В ніч на 18 вересня Збройні сили України атакували великий склад ракет і боєприпасів біля міста Торопець у Тверській області.
На об'єкті зберігалися ракети "Іскандер", балістичні ракети "Точка-У", планерні бомби та артилерійські боєприпаси
За даними естонської розвідки, внаслідок атаки, було знищено 30 тисяч тон боєприпасів, що дорівнює 750 тисячам артилерійських снарядів. Таким чином, Росія втратила запас снарядів на 2-3 місяці.
21 вересня ЗСУ вдарили по ще одному складу - в селищі Октябрьське у Тверській області.
Більш детально про атаки на склади в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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