В ISW розкрили тактику окупантів по використанню "штурмових загонів"

Російські окупанти в Україні використовують нещодавно створені "штурмові загони" по-різному у різних тактичних ситуаціях. ЗС РФ об'єднали постійні штурмові підрозділи до структур батальйонів, полків і бригад.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на дані Інституту вивчення війни ( ISW ).

Експерти у звіті наводять повідомлення українського офіцера запасу про захоплену російську військову інструкцію щодо нового "штурмового загону". Він поінформував, що сили РФ використовують в Україні як формалізовані постійні штурмові загони, так і спеціальні тимчасові штурмові загони.

Український офіцер повідомив, що Росармія об'єднала постійні штурмові підрозділи у структури батальйонів, полків та бригад, і що їхня кількість варіюється від роти до посиленого батальйону.

Російські загарбники збирають тимчасові штурмові загони у складі полку чи батальйону для конкретних операцій та не присвоюють їм номер, назву, певну структуру, штатного командира чи конкретне озброєння.

Постійні російські штурмові загони окупантів мають призначених командирів і найчастіше складаються з 1-2 танків, кількох бронетранспортерів і від 40 до 80 осіб особового складу.

Повідомляється, що війська РФ формують тимчасові штурмові загони для реагування на ситуації в міру їх виникнення, і ці формування, мабуть, часто відступають після початкових втрат і мають серйозні проблеми зі зв'язком і координацією, йдеться в публікації.

Постійні штурмові підрозділи російські окупанти створюють для прориву позицій ЗСУ і, можливо, створили їх на зразок дрібномасштабної тактики штурму групи "Вагнера" в районі Бахмута, зазначають в ISW.

Російські сили також використали деякі з цих постійних штурмових підрозділів у каральних цілях і насильно укомплектовували їх "проблемними та неслухняними солдатами", щоб покарати їх "за погану поведінку", повідомляється у звіті.

Аналітики вважають, що російські військові можуть намагатися зосередити боєздатні сили та техніку в постійних формуваннях, підготовлених для ведення дрібномасштабних атак, а з'єднання, що сильно деградували, відстороняються від наступальних операцій, що мають тактичне значення.

Повідомляється, що сили РФ використовують ці штурмові з'єднання для нападу на добре укріплені українські позиції та ведення бойових дій у містах.

Такі формування, на думку експертів ISW, з трудом проведуть механізований наступ по відкритій місцевості в Україні, і російські інтервенти, ймовірно, використовують їх для умов на нинішніх лініях фронту, а не для більш широких оперативних цілей.