В ISW раскрыли тактику окупантов по использованию "штурмовых отрядов"

Российские оккупанты в Украине используют недавно созданные "штурмовые отряды" по-разному в различных тактических ситуациях. ВС РФ объединили постоянные штурмовые подразделения в структуры батальонов, полков и бригад.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на данные Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты в отчете приводят сообщение украинского офицера запаса о захваченной российской военной инструкции относительно нового "штурмового отряда". Он проинформировал, что силы РФ используют в Украине как формализованные постоянные штурмовые отряды, так и специальные временные штурмовые отряды.

Украинский офицер сообщил, что Росармия объединила постоянные штурмовые подразделения в структуры батальонов, полков и бригад, и что их численность варьируется от роты до усиленного батальона.

Российские захватчики собирают временные штурмовые отряды в составе полка или батальона для конкретных операций и не присваивают им номер, название, определенную структуру, штатного командира или конкретное вооружение.

Постоянные российские штурмовые отряды оккупантов имеют назначенных командиров и чаще всего состоят из 1-2 танков, нескольких бронетранспортеров, и от 40 до 80 человек личного состава.

Сообщается, что войска РФ формируют временные штурмовые отряды для реагирования на ситуации по мере их возникновения, и эти формирования, по-видимому, часто отступают после первоначальных потерь и испытывают серьезные проблемы со связью и координацией, говорится в публикации.

Постоянные штурмовые подразделения российские оккупанты создают для прорыва позиций ВСУ и, возможно, создали их по образцу мелкомасштабной тактики штурма группы "Вагнера" в районе Бахмута, указывают в ISW.

Российские силы также использовали некоторые из этих постоянных штурмовых подразделений в карательных целях и насильно укомплектовывали их "проблемными и непослушными солдатами", чтобы наказать их "за плохое поведение", сообщается в отчете.

Аналитики считают, что российские военные могут пытаться сосредоточить боеспособные силы и технику в постоянных формированиях, подготовленных для ведения мелкомасштабных атак, а сильно деградировавшие соединения отстраняются от наступательных операций, имеющих тактическое значение.

Сообщается, что силы РФ используют эти штурмовые соединения для нападения на хорошо укрепленные украинские позиции и ведения боевых действий в городах.

Такие формирования, по мнению экспертов ISW, с трудом проведут механизированное наступление по открытой местности в Украине, и российские интервенты, вероятно, используют их для условий на нынешних линиях фронта, а не для каких-либо более широких оперативных целей.