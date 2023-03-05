Атакують малими піхотними групами. Військові розповіли про тактику росіян під Мар'їнкою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Олексія Дмитрашківського.

Він розповів про те, як росіяни вчора, 4 березня, намагалися штурмувати позиції ЗСУ під Мар'їнкою.

"Вранці малі групи піхоти почали атаки на кілька наших опорних пунктів. Потім на підкріплення прибувають два російські танки, працюють 25 хвилин і їдуть поповнити боєкомплект", - заявив Дмитрашківський.

За його словами, танки повернулися на допомогу до своїх солдатів лише за п'ять годин. Решту часу піхота намагалася проводити атаки без техніки.

"Така логіка ворога зрозуміла. Як сказав Жуков: "Солдатів баби ще народять". А танки - так просто не народиш", - додав він.

Також спікер розповів про більш масове застосування техніки окупантів під Авдіївкою кілька днів тому. П'ять танків, десять БМП почали атаку, але українські захисники відкрили вогонь з артилерії.

В результаті три танки, п'ять БМП ворога були знищені. Ще шість окупантів узяли в полон. Після атаки ЗСУ окупанти почали втечу.