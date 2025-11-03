ISW: Росія зосередила зусилля на захопленні Покровська та Мирнограда (карти)

Російські війська продовжують посилювати наступальні операції в Покровську та його околицях, щоб захопити місто та розгромити український "котел". Як українські, так і російські війська нещодавно здійснили тактичний прогрес у районі Покровська.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід Покровська.

Тим часом, додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 листопада, показують, як українські війська вдарили по двох російських солдатів у північному Покровську, виконуючи те, що, за оцінкою ISW, було місією з інфільтрації, яка не змінила контролю над місцевістю чи переднім краєм зони боїв.

Українські військові джерела та російські мілблогери нещодавно заявили, що російські війська проникають у північний Покровськ. Російські мілблогери своєю чергою стверджують, що російські війська просунулися на:

північний схід,

центральний та південний Покровськ;

у північний та південно-східний Мирноград;

на південь від Гнатівки та Рога (усі на схід від Покровська).

Російський мілблогер повідомив, що українські війська повернули територію на північ від Затишок (північний схід від Покровська).

Зокрема 2 листопада Генеральний штаб України повідомив, що українські війська відбили 400 квадратних метрів у невстановленому районі Покровського напрямку, ймовірно, маючи на увазі нещодавні тактичні контратаки на північ та північний захід від Покровська.

Росіяни знизили наступ у районі Костянтинівки

Водночас повідомляється, що російські війська, ймовірно, знизили пріоритет наступальних операцій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська та Мирнограда.

Російська тактика наступу на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат.

Український унтер-офіцер, який діє на Покровському напрямку, нещодавно повідомив, що російські війська зменшили інтенсивність наступів на Костянтинівському напрямку після невдалого механізованого штурму 27 жовтня, а російський мілблогер 1 листопада оцінив, що Росія, ймовірно, надасть пріоритет захопленню Покровська та Мирнограда, перш ніж відновити значні зусилля щодо захоплення Костянтинівки.