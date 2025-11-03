ISW: Россия сосредоточила усилия на захвате Покровска и Мирнограда (карты)

Российские войска перебросили основные силы на направление Покровска и Мирнограда, пытаясь прорвать украинскую оборону. В то же время интенсивность атак вблизи Константиновки заметно снизилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Института изучения войны (ISW).
Российские войска продолжают усиливать наступательные операции в Покровске и его окрестностях, чтобы захватить город и разгромить украинский "котел". Как украинские, так и российские войска недавно осуществили тактический прогресс в районе Покровска.
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток Покровска.
Между тем, дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 ноября, показывают, как украинские войска ударили по двум российским солдатам в северном Покровске, выполняя то, что, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации, которая не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боев.
Украинские военные источники и российские милблогеры недавно заявили, что российские войска проникают в северный Покровск. Российские милблогеры в свою очередь утверждают, что российские войска продвинулись на:
Российский милблогер сообщил, что украинские войска вернули территорию к северу от Утес (северо-восток от Покровска).
В частности, 2 ноября Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска отбили 400 квадратных метров в неустановленном районе Покровского направления, вероятно, имея в виду недавние тактические контратаки на север и северо-запад от Покровска.
В то же время сообщается, что российские войска, вероятно, снизили приоритет наступательных операций в тактическом районе Константиновка-Дружковка в пользу завершения захвата Покровска и Мирнограда.
Российская тактика наступления на Покровском направлении приводит к высокому уровню потерь.
Украинский унтер-офицер, действующий на Покровском направлении, недавно сообщил, что российские войска уменьшили интенсивность наступлений на Константиновском направлении после неудачного механизированного штурма 27 октября, а российский милблогер 1 ноября оценил, что Россия, вероятно, предоставит приоритет захвату Покровска и Мирнограда, прежде чем возобновить значительные усилия по захвату Константиновки.
Напомним, что ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ также обновил карты боевых действий на всех направлениях фронта в Украине.
Кроме этого, стоит отметить, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, шесть боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 383 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, одну ракету, 121 единицу автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.