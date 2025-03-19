ISW проаналізував, чи готовий Путін до перемир'я з Україною після розмови з Трампом

Аналітики після аналізу розмови дійшли висновку, що Путін не прийняв пропозицію про тимчасове припинення вогню на лінії зіткнення і повторив свої вимоги щодо врегулювання війни, які рівнозначні капітуляції України.Він також повторив вимогу про усунення "першопричин" війни.





"Заклики російських чиновників до усунення цих "першопричин" рівнозначні російським вимогам щодо постійного нейтралітету України та встановлення проросійського уряду в Києві", - йдеться у звіті.

ISW вважає, що Путін намагається зробити перемир'я "заручником", щоб отримати поступки перед офіційними переговорами про припинення війни.

На думку аналітиків, наполегливість вимог Путіна щодо капітуляції України демонструє, що диктатор не зацікавлений у добросовісних переговорах для досягнення заявленої Дональдом Трампом мети - тривалого миру в Україні.

"Путін відкинув тимчасове припинення вогню в Чорному морі, але погодився брати участь у переговорах про таку угоду, що, ймовірно, буде використано для затягування або зриву переговорів про укладення постійної мирної угоди", - наголошують аналітики.