Що відбувається у Курській області: карти боїв на 19 березня

У Курській області тривають активні бойові дії. Росія продовжує тиск, зона, яку контролюють Сили оборони України, знову зменшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Крім того, противник завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБ, та здійснив 209 обстрілів, три з яких - з реактивних систем залпового вогню. Фото: карта боїв станом на ранок 19 березня При цьому порівнюючи карту, яку опублікував Генштаб ЗСУ напередодні, 18 березня, можна помітити, що зона, яку утримують ЗСУ, знову зменшилася. Просування ворога зафіксовано на кількох ділянках фронту у Курській області. Фото: карта боїв станом на ранок 18 березня За даними сервісу DeepState, площа буферної зони у Курській області станом на 18 березня становить 110 квадратних кілометрів. Ще тиждень тому, 11 березня, Сили оборони контролювали зону площею 197 квадратних кілометрів. скриншот deepstatemap.live

У новому зведенні Генштаб показав карту бойових дій у Курській області. Минулої доби російські війська здійснили 21 атаку.

Бої у Курській області

Сили оборони України почали Курську операцію 6 серпня. Українським воїнам вдалося взяти під контроль понад сотню населених пунктів у прикордонних районах РФ і створити там буферну зону.

Як повідомляло українське командування, це було превентивним кроком, щоб запобігти наступу Росії на півночі України.

У березні ситуація у Курській області ускладнилася, росіяни заявляли про нібито оточення українських військ. Це спростував Генштаб ЗСУ, президент Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров.

На тлі цього Зеленський повідомляв, що Росія накопичує війська біля східного кордону України, що свідчить про підготовку удару по Сумській області.

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