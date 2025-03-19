ISW проанализировал, готов ли Путин к перемирию с Украиной после разговора с Трампом

Аналитики после анализа разговора пришли к выводу, что Путин не принял предложение о временном прекращении огня на линии соприкосновения и повторил свои требования по урегулированию войны, которые равнозначны капитуляции Украины.





"Призывы российских чиновников к устранению этих "первопричин" равнозначны российским требованиям о постоянном нейтралитете Украины и установлении пророссийского правительства в Киеве", - говорится в отчете.

ISW считает, что Путин пытается сделать перемирие "заложником", чтобы получить уступки перед официальными переговорами о прекращении войны.

По мнению аналитиков, настойчивость требований Путина о капитуляции Украины демонстрирует, что диктатор не заинтересован в добросовестных переговорах для достижения заявленной Дональдом Трампом цели - длительного мира в Украине.

"Путин отверг временное прекращение огня в Черном море, но согласился участвовать в переговорах о таком соглашении, что, вероятно, будет использовано для затягивания или срыва переговоров о заключении постоянного мирного соглашения", - отмечают аналитики.