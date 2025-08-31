ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями

За оцінкою ISW, російське керівництво використало підготовку до саміту очільників США та РФ на Алясці для накопичення безпілотників та ракет. Водночас росіяни завдавали обмежених ударів по Україні, щоб хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією США.

"Росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет та безпілотників та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими", - йдеться у звіті ISW.