ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели

По оценке ISW, российское руководство использовало подготовку к саммиту руководителей США и РФ на Аляске для накопления беспилотников и ракет. В то же время россияне наносили ограниченные удары по Украине, чтобы ложно представить себя как добросовестного переговорщика перед администрацией США.

"Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать свои пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры накануне предстоящей зимы", - говорится в отчете ISW.