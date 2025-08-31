RU

ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели

Фото: Россия может усилить атаки на Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшие недели российские воздушные атаки на Украину могут усилиться. Россия, среди прочего, хочет ухудшить состояние украинской энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По оценке ISW, российское руководство использовало подготовку к саммиту руководителей США и РФ на Аляске для накопления беспилотников и ракет. В то же время россияне наносили ограниченные удары по Украине, чтобы ложно представить себя как добросовестного переговорщика перед администрацией США.

"Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать свои пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры накануне предстоящей зимы", - говорится в отчете ISW.

Массированные воздушные атаки России на Украину

Напомним, после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске армия РФ уже несколько раз массированно атаковала Украину дронами и ракетами.

В частности, в ночь на 28 августа враг баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками атаковал Киев. В частности, россияне попали в пятиэтажку, в результате чего погибли более 20 человек.

А уже в ночь на 30 августа под атакой оказались Днепр, Запорожье и другие населенные пункты Украины. Россияне в ту ночь запустили 537 дронов и 45 ракет различных типов.

