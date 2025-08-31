ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
Найближчими тижнями російські повітряні атаки на Україну можуть посилитися. Росія, серед іншого, хоче погіршити стан української енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
За оцінкою ISW, російське керівництво використало підготовку до саміту очільників США та РФ на Алясці для накопичення безпілотників та ракет. Водночас росіяни завдавали обмежених ударів по Україні, щоб хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією США.
"Росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет та безпілотників та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими", - йдеться у звіті ISW.
Масовані повітряні атаки Росії на Україну
Нагадаємо, після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці армія РФ уже декілька разів масовано атакувала Україну дронами та ракетами.
Зокрема, у ніч на 28 серпня ворог балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками атакував Київ. Зокрема, росіяни влучили в п'ятиповерхівку, в результаті чого загинули понад 20 людей.
А вже у ніч на 30 серпня під атакою опинилися Дніпро, Запоріжжя та інші населені пункти України. Росіяни у ту ніч запустили 537 дронів та 45 ракет різних типів.