ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели

В ближайшие недели российские воздушные атаки на Украину могут усилиться. Россия, среди прочего, хочет ухудшить состояние украинской энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По оценке ISW, российское руководство использовало подготовку к саммиту руководителей США и РФ на Аляске для накопления беспилотников и ракет. В то же время россияне наносили ограниченные удары по Украине, чтобы ложно представить себя как добросовестного переговорщика перед администрацией США. "Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать свои пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры накануне предстоящей зимы", - говорится в отчете ISW.