ISW пояснив, чому РФ заговорила про "український контрнаступ"

Так, ISW спостерігала численні скарги від самих російських мілблогерів на систематичну практику російських командирів, які надсилають неправдиві звіти своєму начальству про нібито наступальні дії.

Аналітики звернули увагу на твердження російського військового блогера про те, що українські війська нібито користуються туманом і блокуванням РФ до терміналів Starlink в Україні, щоб вдатися до "контрнаступу" поблизу Соснівки та Новоолександрівки (південний схід від Олександрівки) і Нечаївки на північ від Гуляйполя.

Зокрема, він стверджував, що українські війська просунулися до Тернуватого на північний захід від Гуляйполя.

Інший пов’язаний із Кремлем "воєнкор" розповідав, що Сили оборони України розпочали локальний контрнаступ на сході Запорізької області вперше за довгий час.

Російські пропагандисти стверджували, що бійці Сил оборони ведуть контрнаступ, зокрема з використанням бронетехніки в умовах туману і зниженого російського зв’язку.

Тим часом речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що українські війська повністю контролюють Тернувате.

За його словами, російські окупанти безуспішно намагалися встановити там свій прапор, щоб створити видимість захоплення населеного пункту.

Волошин наголосив, що фактична лінія бойового зіткнення проходить щонайменше за 10-15 кілометрів від Тернуватого.

Як констатують аналітики ISW, російські війська, а згодом і частина російських мілблогерів, імовірно, раніше перебільшували нещодавні російські наступальні дії в напрямках Олександрівки та Гуляйполя.

Тепер же вони намагаються використати заяви про "український контрнаступ", щоб виправдати відхід з передових позицій, які російські війська, ймовірно, утримували протягом деякого часу.