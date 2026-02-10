ISW объяснил, почему РФ заговорила об "украинском контрнаступлении"

Так, ISW наблюдала многочисленные жалобы от самих российских милблогеров на систематическую практику российских командиров, которые присылают ложные отчеты своему начальству о якобы наступательных действиях.

Аналитики обратили внимание на утверждение российского военного блогера о том, что украинские войска якобы пользуются туманом и блокировкой РФ к терминалам Starlink в Украине, чтобы прибегнуть к "контрнаступлению" вблизи Сосновки и Новоалександровки (юго-восток от Александровки) и Нечаевки к северу от Гуляйполя.

В частности, он утверждал, что украинские войска продвинулись к Терноватому на северо-запад от Гуляйполя.

Другой связанный с Кремлем "военкор" рассказывал, что Силы обороны Украины начали локальное контрнаступление на востоке Запорожской области впервые за долгое время.

Российские пропагандисты утверждали, что бойцы Сил обороны ведут контрнаступление, в том числе с использованием бронетехники в условиях тумана и пониженной российской связи.

Между тем представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что украинские войска полностью контролируют Терноватое.

По его словам, российские оккупанты безуспешно пытались установить там свой флаг, чтобы создать видимость захвата населенного пункта.

Волошин подчеркнул, что фактическая линия боевого столкновения проходит минимум в 10-15 километрах от Терноватого.

Как констатируют аналитики ISW, российские войска, а впоследствии и часть российских милблогеров, вероятно, ранее преувеличивали недавние российские наступательные действия в направлениях Александровки и Гуляйполя.

Теперь же они пытаются использовать заявления об "украинском контрнаступлении", чтобы оправдать отход с передовых позиций, которые российские войска, вероятно, удерживали в течение некоторого времени.