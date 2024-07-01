В ISW роз'яснили, що змусить Путіна зупинити війну проти України

Зазначається, що нинішня теорія перемоги диктатора ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну західну безпекову допомогу Україні, а також зусилля країни мобілізувати більшу частину своєї економіки і населення для участі у воєнних діях.

У звіті зазначається, що Путін та російське військове командування дедалі більше розглядають в якості стратегічного імперативу утримання ініціативи на всьому театрі воєнних дій. Аналітики Інституту переконані, що Кремль буде блокувати виділення Україною особового складу і матеріальних засобів для ведення поточних оборонних операцій та зробить усе, щоб не дозволити ЗСУ накопичити особовий склад і ресурси, що зрештою призведе до програшу у війні.

В ISW зазначають, що теорія перемоги Путіна ґрунтується на твердженні, що Україна не здатна звільнити оперативно території. Якщо ж Сили оборони зможуть швидко звести нанівець ці здобутки та повернути ініціативу на полі бою або на всьому театрі бойових дій, повільне просування Росії вже не матиме оперативного значення.

Таким чином, ідеться у звіті, західна безпекова допомога та зусилля з формування Збройних сил, які дозволять Україні перехопити ініціативу, мають вирішальне значення для зміни розрахунків Путіна. Без подальших суттєвих поразок Росії, малоймовірно, що диктатор змінить свою оцінку щодо можливості знищення України.

"Західна безпекова допомога, яка забезпечить українські сили необхідним обладнанням та зброєю в обсязі, вчасно і на регулярній основі, та які потрібні ЗСУ для проведення операцій зі звільнення значних територій окупованої України, залишається єдиним можливим шляхом послаблення намірів Путіна знищити українську державність та ідентичність, незважаючи на час і вартість", - йдеться у звіті ISW.