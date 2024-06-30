Понад 33 тисячі солдатів і майже 60 засобів ППО: Генштаб озвучив втрати росіян у червні

У червні російські загарбники втратили рекордну кількість особового складу, танків, бойових броньованих машин і автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Актуальна ситуація на фронті

З початку доби 30 червня на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень. Сили оборони активно руйнують плани ворога.

Росіяни атакують в напрямку Торецька, але ситуація під контролем ЗСУ.

Станом на ранок неділі Збройні сили знищили 1140 загарбників та 53 артсистеми.

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