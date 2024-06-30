Понад 33 тисячі солдатів і майже 60 засобів ППО: Генштаб озвучив втрати росіян у червні
Фото: росіяни втратили рекордну кількість одиниць техніки у червні (Getty Images)
У червні російські загарбники втратили рекордну кількість особового складу, танків, бойових броньованих машин і автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За підсумками першого місяця літа втрати агресора склали:
- 33 713 окупантів;
- 352 танки;
- 589 бойових броньованих машин (ББМ);
- 1393 артилерійські системи;
- 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);
- 58 засобів протиповітряної оборони (ППО);
- 3 літаки;
- 997 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
- 1758 одиниць автомобільної техніки;
- 284 одиниць спеціальної техніки.
Актуальна ситуація на фронті
З початку доби 30 червня на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень. Сили оборони активно руйнують плани ворога.
Росіяни атакують в напрямку Торецька, але ситуація під контролем ЗСУ.
Станом на ранок неділі Збройні сили знищили 1140 загарбників та 53 артсистеми.
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