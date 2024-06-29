Росіяни атакують в напрямку Торецька, але ситуація під контролем ЗСУ, - Генштаб

На фронті з початку 29 червня вже відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація протягом дня залишалася на Покровському напрямку, але окупанти також намагаються наступати в бік Торецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

Загальна ситуація на фронті

Так, за даними Генштабу, з початку доби росіяни завдали по території України два ракетних та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, а також застосували 284 дрони-камікадзе. Позиції українських військових та населені пункти потрапили сьогодні під 3000 ворожих обстрілів з різних типів озброєння.

Водночас українські Повітряні сили, ракетні війська і артилерія уразили пункт управління росіян, склад пально-мастильних матеріалів та три райони зосередження особового складу окупантів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку протягом дня українські військові успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. 5 атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.

На Сіверському напрямку успіху не мали шість спроб ворога витіснити наших оборонців з позицій в районах Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку сім разів агресор безуспішно атакував українських захисників поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру. Ще один бій триває в районі Нового. Втрат позицій та територій не допущено.

На напрямку Горлівка-Торецьк противник за підтримки авіації сім разів атакував позиції українського війська. Ще один бій триває поблизу Нью-Йорка. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Покровському напрямку від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 41. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогресу та Уманського. Наші воїни уже відбили 29 атак агресора, 12 зіткнень ще тривають.

Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів складають 252 особи, з них 106 - безповоротні. Знищено танк, сім автомобілів та РСЗВ БМ-21 "Град". Пошкоджено сім гармат і мінометів, шість автомобілів та чотири бойових броньованих машини противника.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій в районах, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Наразі, 11 атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів вглиб території України. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку у порівнянні з минулою добою, активність російських окупантів збільшилася майже вдвічі. За сьогодні агресор сім разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського.

На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку чергові чотири спроби ворога взяти позиції наших воїнів в районі Кринок зазнали невдачі.