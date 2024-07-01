ЗСУ могли оточити сили РФ на заводі у Вовчанську, ворог просунувся під Авдіївкою: карти ISW

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Кремінної, а також, імовірно, оточили в районі агрегатного заводу у Вовчанську російських десантників. На фронті також фіксується просування окупантів поблизу Липців, Куп'янська та Авдіївки.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники нещодавно просунулися в центр Вовчанська, і українські війська, як повідомляється, оточили невідому кількість окупантів в районі агрегатного заводу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися в центр Вовчанська по вулиці Соборній.

Український журналіст молодший лейтенант Євген Назаренко 29 червня повідомив із Вовчанська, що Сили оборони контролюють усі підступи до агрегатного заводу у місті, та оточили підрозділи російської 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади на заводі.

Назаренко додав, що ЗСУ не штурмують безпосередньо агрегатний завод, оскільки це призведе до зайвих втрат.

Українські джерела та західні ЗМІ нещодавно поширили неперевірені заяви з видаленого допису російського "воєнкора" в Telegram від 14 червня, в якому стверджується, що невизначену кількість російських військовослужбовців було ізольовано на агрегатному заводі. Він натякав, що ЗСУ оточили війська РФ там.

У звіті зазначається, що експерти ISW не помітили підтвердження того, що ЗСУ оточують російські сили на агрегатному заводі, але аналітики додають, що Силам оборони, ймовірно, потрібно буде просунутися лише приблизно на 200 метрів, щоб повністю оточити завод.

"Однак бойова ситуація у Вовчанську є динамічною, і незрозуміло, чи зможуть українські сили наразі постійно перешкоджати російським силам покинути або досягти позицій на агрегатному заводі", - йдеться в публікації.

Також у звіті вказується, що оточення агрегатного заводу ЗСУ мало б обмежене тактичне значення, і "залишається незрозумілим, скільки російського персоналу присутні на заводі".

У Вовчанську та біля нього 29 і 30 червня тривали бої.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Липців. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, показують, що російські окупанти просунулися в південно-західному Глибокому.

29 червня Назаренко заявив, що ЗСУ увійшли в Глибоке і в населеному пункті тривають бої.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, опублікованому 30 червня, заявив, що зараз війська РФ несуть втрати проти українських сил на Харківському напрямку у співвідношенні 6 до 1.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська, а ЗСУ просунулися поблизу Кремінної 30 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, показують, що російські окупанти нещодавно просунулися на схід від Стельмахівки.

А геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, показують, що ЗСУ просунулися на північ від Григорівки.

Російські та українські джерела стверджували, що ЗСУ контратакували в лісовій зоні на південь від Кремінної та на захід від Кремінної біля Тернів.

Бої тривали в районі Стельмахівки та Піщаного, біля Макіївки та Невського, а також біля Торського 30 червня.

Операція №3 - Донецька область

Повідомляється, що війська РФ просунулися на Сіверському напрямку внаслідок продовження атак у цьому напрямку 30 червня.

У Міноборони РФ заявляли, що частини російського Південного угруповання військ нібито захопили Спірне, а російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ тільки наступають у напрямку Спірного.

Російський блогер заявив, що війська РФ нібито зачищають Роздолівку та намагаються просунутися далі на захід від населеного пункту.

29 і 30 червня путінські війська також наступали біля Верхньокам'янського та Виїмки.

30 червня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просуваються в межах мікрорайону Канал, і що ЗСУ нібито відійшли з лісових масивів біля Калинівки на західну сторону каналу Сіверський Донець-Донбас навпроти мікрорайону Канал.

Український військовий, який діяв в районі Часового Яру, повідомив, що російські окупанти змінили свою тактику з ведення важких піхотних "м'ясних" штурмів на проведення невеликих штурмів із залученням піхотних груп розміром від 4 до 8 солдатів поблизу Кліщіївки.

29 і 30 червня війська РФ також штурмували Григорівку, Новий мікрорайон у східній частині Часового Яру, та Іванівське.

Повідомляється, що 30 червня війська РФ просунулися в Торецькому напрямку.

В Міноборони РФ стверджували, що елементи російського десантно-штурмового загону "Ветерани" нібито просунувся підземним тунелем і захопили великий опорний пункт ЗСУ на східній околиці Північного.

У Міноборони РФ також розповідали, що цей загін просунувся через тунель під лінією фронту і здійснив раптовий удар по опорному пункту, нібито змусивши українські сили здатися і відступити з цих позицій.

В ISW зазначили, що не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що на Торецькому напрямку російські окупанти просунулися вглиб до 2,6 км і в ширину до 5,6 км, і не зустріли сильного опору при наступі на Південне.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також просунулися поблизу Залізного та діють уздовж вулиці Московської на східній околиці Залізного та Північного.

Російські загарбники також продовжили штурм поблизу Нью-Йорка і, як повідомляється, завдали удару плануючою бомбою ФАБ-3000 по українських позиціях у цьому населеному пункті.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, показують, що російські окупанти нещодавно трохи просунулися вздовж південного берега Карлівського водосховища на східній околиці Карлівки .

У Міноборони РФ стверджували, що Новоолександрівку захопили частини російського Центрального угруповання військ.

За оцінкою експертів ISW від 11 червня, російські загарбники, ймовірно, захопили Новоолександрівку, але опубліковані 30 червня додаткові геолокаційні відеозаписи, на яких показано, як танк ЗСУ атакує позиції РФ у центрі селища "свідчать про те, що українські війська, можливо, нещодавно заперечували російський контроль над населеним пунктом".

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в районі Сокіла та на в районі Яснобродівки.

Один російський блогер заявив, що війська РФ нібито захопили Яснобродівку.

29 і 30 червня війська РФ продовжували наступ у районі Воздвиженки, Новоселівки Першої та Прогресу та в районі Уманського.

30 червня російські окупанти продовжували наступальні дії на південь і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Бої тривали 29 і 30 червня поблизу Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

29 і 30 червня тривали позиційні бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районі Урожайного, Старомайорського та Макарівки.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області 30 червня тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася.

29 і 30 червня російські окупанти продовжували штурми поблизу Роботиного, біля Новоданилівки, Вербового, Малої Токмачки та Чарівного.

30 червня тривали бої на лівому березі Херсонської області, в тому числі під Кринками.

Голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що війська РФ нібито витіснили ЗСУ зі східного берега та розширюють зону контролю над островами в дельті річки Дніпро.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 червня розповіли, що на фронті протягом доби відбулося 124 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком протягом дня залишався Покровський.

Також у військовому командуванні представили дані щодо втрат росармії у червні. Зокрема, в ньому йдеться, що у перший місяць літа українські захисники ліквідували серед іншого: