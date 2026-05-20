В ISW пояснили, навіщо Росія саме зараз розпочала ядерні навчання

Що відомо про навчання

Міністерство оборони РФ 19 травня оголосило про проведення з 19 по 21 травня масштабних навчань із підготовки та застосування ядерних сил у відповідь на нібито "загрозу агресії".

До маневрів залучили:

Ракетні війська стратегічного призначення;

Північний і Тихоокеанський флоти;

командування дальньої авіації;

окремі підрозділи Ленінградського та Центрального військових округів.

За даними російського оборонного відомства, участь у навчаннях беруть понад 64 тисячі військових та понад 7800 одиниць техніки, серед яких:

понад 200 ракетних пускових установок;

понад 140 літаків;

73 надводні кораблі;

13 підводних човнів, включно з вісьмома стратегічними ракетоносцями.

Також російські окупанти заявили про запуски балістичних і крилатих ракет на полігонах у межах РФ.

За оцінкою російської служби BBC із посиланням на "Бюлетень вчених-атомників", у маневрах можуть бути задіяні більшість із приблизно 320 російських пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

До навчань долучили Білорусь

У Міноборони РФ також заявили, що відпрацьовуються спільні операції з використанням російської ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі.

Напередодні, 18 травня, білоруське оборонне відомство повідомило про старт спільних російсько-білоруських ядерних навчань.

Аналітики звертають увагу, що Росія раніше не анонсувала подібні маневри на травень. Зазвичай такі навчання, які неофіційно називають "Грім", проходять восени - у жовтні.

Востаннє несподівані ядерні навчання російська армія проводила влітку 2024 року. Тоді вони були пов’язані з тактичною ядерною зброєю.

Що кажуть в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Москва намагається використати навчання для інформаційного тиску на НАТО.

“Російські війська, ймовірно, проводять раптові ядерні навчання з 19 по 21 травня та посилюють давні наративи, спрямовані на вплив на прийняття рішень НАТО та маскування власних слабкостей Росії”, - зазначили експерти.

В ISW наголошують, що війська РФ поки не досягли значних результатів у своєму весняно-літньому наступі 2026 року.

Водночас українські Сили оборони змогли оскаржити тактичну ініціативу на кількох ділянках фронту, а також завдають дедалі відчутніших ударів по тилових об’єктах РФ.

Кремль знову погрожує НАТО

На тлі навчань заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив про нібито "пряме зіткнення" між Росією та НАТО з "катастрофічними наслідками".

Він також звинуватив країни Альянсу у "ядерних провокаціях" і заявив, що російські військові враховують розвиток ядерних сил НАТО.

В ISW вважають, що такими заявами Кремль намагається застосувати тактику інформаційного впливу, щоб послабити єдність союзників України та зменшити підтримку Києва.