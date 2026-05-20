Война в Украине

В ISW объяснили, зачем Россия именно сейчас начала ядерные учения

08:34 20.05.2026 Ср
3 мин
Зачем Россия снова бряцает ядерным оружием
aimg Ирина Глухова
Фото: РФ совместно с Беларусью начала ядерные учения (Getty Images)

Россия начала ядерные учения, чтобы продемонстрировать силу союзникам Украины и таким образом надавить на них. Также Москва стремится отвлечь внимание от провалов на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что известно об учениях

Министерство обороны РФ 19 мая объявило о проведении с 19 по 21 мая масштабных учений по подготовке и применению ядерных сил в ответ на якобы "угрозу агрессии".

К маневрам привлекли:

  • Ракетные войска стратегического назначения;
  • Северный и Тихоокеанский флоты;
  • командование дальней авиации;
  • отдельные подразделения Ленинградского и Центрального военных округов.

По данным российского оборонного ведомства, участие в учениях принимают более 64 тысяч военных и более 7800 единиц техники, среди которых:

  • более 200 ракетных пусковых установок;
  • более 140 самолетов;
  • 73 надводных корабля;
  • 13 подводных лодок, включая восемь стратегических ракетоносцев.

Также российские оккупанты заявили о запусках баллистических и крылатых ракет на полигонах в пределах РФ.

По оценке российской службы BBC со ссылкой на "Бюллетень ученых-атомщиков", в маневрах могут быть задействованы большинство из около 320 российских пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

К учениям привлекли Беларусь

В Минобороны РФ также заявили, что отрабатываются совместные операции с использованием российского ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

Накануне, 18 мая, белорусское оборонное ведомство сообщило о старте совместных российско-белорусских ядерных учений.

Аналитики обращают внимание, что Россия ранее не анонсировала подобные маневры на май. Обычно такие учения, которые неофициально называют "Гром", проходят осенью - в октябре.

Последний раз неожиданные ядерные учения российская армия проводила летом 2024 года. Тогда они были связаны с тактическим ядерным оружием.

Что говорят в ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что Москва пытается использовать учения для информационного давления на НАТО.

"Российские войска, вероятно, проводят внезапные ядерные учения с 19 по 21 мая и усиливают давние нарративы, направленные на влияние на принятие решений НАТО и маскировку собственных слабостей России", - отметили эксперты.

В ISW отмечают, что войска РФ пока не достигли значительных результатов в своем весенне-летнем наступлении 2026 года.

В то же время украинские Силы обороны смогли оспорить тактическую инициативу на нескольких участках фронта, а также наносят все более ощутимые удары по тыловым объектам РФ.

Кремль снова угрожает НАТО

На фоне учений заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о якобы "прямом столкновении" между Россией и НАТО с "катастрофическими последствиями".

Он также обвинил страны Альянса в "ядерных провокациях" и заявил, что российские военные учитывают развитие ядерных сил НАТО.

В ISW считают, что такими заявлениями Кремль пытается применить тактику информационного воздействия, чтобы ослабить единство союзников Украины и уменьшить поддержку Киева.

Ядерные учения РФ

Напомним, Россия объявила о старте трехдневных масштабных учений по подготовке и применению ядерного оружия.

В Кремле заявили, что цель маневров - проверка готовности войск и якобы "сдерживание противника".

К учениям привлекли и Беларусь,хотя реального доступа к ядерному оружию Минск не имеет.

В МИД Украины уже отреагировали на совместные маневры Москвы и Минска.

