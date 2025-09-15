В ISW пояснили, навіщо Росія атакує ударними дронами країни НАТО

Росія намагається оцінити можливості та реакцію НАТО на вторгнення ударних дронів, щоб застосувати отриманий досвід у ймовірних майбутніх конфліктах проти Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль стикається з величезним дефіцитом бюджету і може збільшити споживчі податки, перекладаючи економічні витрати на російське населення як жертву, яку воно повинно прийняти, щоб підтримати війну Росії в Україні. Мета - компенсувати дефіцит ресурсів, замість зменшення фінансування своєї військової машини.

Кілька джерел в уряді РФ повідомили російському опозиційному виданню The Bell, що уряд розглядає можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22% у найближчому майбутньому через великий дефіцит федерального бюджету.

Збільшивши ПДВ до 22%, російський уряд міг би отримати додатковий 1 трлн рублів на рік (приблизно 11,9 млрд доларів), або 0,5% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії. Це підвищення податку фактично позбавило б російське населення коштів, адже підприємства перекладають більшу частину податкових збільшень на споживачів, підвищуючи вартість товарів і послуг.

9 вересня Міністерство фінансів Росії повідомило, що дефіцит федерального бюджету Росії за січень-серпень 2025 року склав 4,2 трлн рублів (приблизно 50 млрд доларів), що значно перевищує запланований дефіцит у 3,8 трлн рублів (приблизно 45 млрд доларів) на весь 2025 рік.

В ISW нагадали, що за словами президента Володимира Путіна, військовий бюджет Росії наразі становить 6,3% ВВП, або 13,5 трлн рублів (приблизно 160 млрд доларів), значна частина якого, ймовірно, сприяє дефіциту федерального бюджету Росії.

Ці 6,3 % ВВП, зокрема, не включають інвестиції Росії у виробництво оборонної промислової бази (ОПБ). Навпаки, Кремль наприкінці липня 2025 року запропонував російським виробникам малих дронів нульову ставку ПДВ.