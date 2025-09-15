ua en ru
В ISW объяснили, зачем Россия атакует ударными дронами страны НАТО

Понедельник 15 сентября 2025 07:09
В ISW объяснили, зачем Россия атакует ударными дронами страны НАТО Фото: российско-иранский ударный беспилотник "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россия пытается оценить возможности и реакцию НАТО на вторжение ударных дронов, чтобы применить полученный опыт в потенциальных будущих конфликтах против Североатлантического альянса (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль сталкивается с огромным дефицитом бюджета и может увеличить потребительские налоги, перекладывая экономические расходы на российское население как жертву, которую оно должно принять, чтобы поддержать войну России в Украине. Цель - компенсировать дефицит ресурсов, вместо уменьшения финансирования своей военной машины.

Несколько источников в правительстве РФ сообщили российскому оппозиционному изданию The Bell, что правительство рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% в ближайшем будущем из-за большого дефицита федерального бюджета.

Увеличив НДС до 22%, российское правительство могло бы получить дополнительный 1 трлн рублей в год (примерно 11,9 млрд долларов), или 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) России. Это повышение налога фактически лишило бы российское население средств, ведь предприятия перекладывают большую часть налоговых увеличений на потребителей, повышая стоимость товаров и услуг.

9 сентября Министерство финансов России сообщило, что дефицит федерального бюджета России за январь-август 2025 года составил 4,2 трлн рублей (примерно 50 млрд долларов), что значительно превышает запланированный дефицит в 3,8 трлн рублей (примерно 45 млрд долларов) на весь 2025 год.

В ISW напомнили, что по словам президента Владимира Путина, военный бюджет России в настоящее время составляет 6,3 % ВВП, или 13,5 трлн рублей (примерно 160 млрд долларов), значительная часть которого, вероятно, способствует дефициту федерального бюджета России.

Эти 6,3 % ВВП, в частности, не включают инвестиции России в производство оборонной промышленной базы (ОПБ). Напротив, Кремль в конце июля 2025 года предложил российским производителям малых дронов нулевую ставку НДС.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной атаки России по Украине, по меньшей мере 21 российский беспилотник пересек границу и залетел в воздушное пространство Польши.

Воздушные силы стран-союзников по НАТО использовали авиацию для уничтожения целей.

Часть дронов была нацелена на логистический хаб в Жешуве, где размещен крупнейший узел для поставки оружия Украине.

По итогам атаки, польские военные обнаружили остатки 16 российских беспилотников.

В ответ на провокацию, страны НАТО начали операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы.

