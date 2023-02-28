В ISW пояснили, навіщо Путін зробив заяву про призупинення участі Росії у ДСНО

Керівник Кремля Володимир Путін днями звинуватив Захід у існування планів знищення Росії в її нинішньому вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що раніше, роблячи подібні заяви, диктатор оголосив про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Як вказується у звіті, згодом риторику Путіна підтримав заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, оприлюднивши 27 лютого маразматичний текст під назвою "Точки неповернення".
В Інституту вивчення війни підкреслили, що жоден
Нагадаємо, 21 лютого під час звернення до Федеральних зборів Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.
Окрім цього, диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.
Більш детально про відповідне рішення країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.