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В ISW пояснили, навіщо Путін зробив заяву про призупинення участі Росії у ДСНО

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Керівник Кремля Володимир Путін днями звинуватив Захід у існування планів знищення Росії в її нинішньому вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що раніше, роблячи подібні заяви, диктатор оголосив про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Як вказується у звіті, згодом риторику Путіна підтримав заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, оприлюднивши 27 лютого маразматичний текст під назвою "Точки неповернення".

В Інституту вивчення війни підкреслили, що жоден

  • Українські війська готуються до весняного контрнаступу на півдні України.
  • Російські війська впроваджують нову тактику штурму, щоб компенсувати поточні обмеження бойових можливостей на тлі постійних невдач у наступальних операціях.
  • Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що розвідувальне управління впевнене, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї Росії, але поки не прийняло остаточного рішення.
  • Українські офіційні особи заявили, що російські війська концентрують сили і нарощують активність уздовж лінії фронту в Луганській області.
  • Російські війська продовжували наземні обстріли на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
  • Окупанти також продовжували наземні обстріли вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські сили продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень на лівому березі Херсонської області та в Криму.
  • Загарбники продовжують витрачати і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів.
  • Російські чиновники оголосили, що з 1 березня на тимчасово окупованих територіях набудуть чинності всі заходи соціальної підтримки.

Нагадаємо, 21 лютого під час звернення до Федеральних зборів Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Окрім цього, диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.

Більш детально про відповідне рішення країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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