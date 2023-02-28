В ISW пояснили, навіщо Путін зробив заяву про призупинення участі Росії у ДСНО

Керівник Кремля Володимир Путін днями звинуватив Захід у існування планів знищення Росії в її нинішньому вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституту вивчення війни підкреслили, що жоден

Як вказується у звіті, згодом риторику Путіна підтримав заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, оприлюднивши 27 лютого маразматичний текст під назвою "Точки неповернення".

Аналітики зазначають, що раніше, роблячи подібні заяви, диктатор оголосив про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Нагадаємо, 21 лютого під час звернення до Федеральних зборів Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Окрім цього, диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.

Більш детально про відповідне рішення країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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