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В ISW объяснили, зачем Путин сделал заявление о приостановлении участия России в ДСНО

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Руководитель Кремля Владимир Путин на днях обвинил Запад в планах уничтожения России в ее нынешнем виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ранее, делая подобные заявления, диктатор объявил о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Как указывается в отчете, впоследствии риторику Путина поддержал заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обнародовав 27 февраля маразматический текст под названием "Точки невозврата".

В Институте изучения войны подчеркнули, что ни

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины.
  • Российские войска вводят новую тактику штурма, чтобы компенсировать текущие ограничения боевых возможностей на фоне постоянных неудач в наступательных операциях.
  • Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что разведывательное управление уверено, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия России, но пока не приняло окончательного решения.
  • Украинские официальные лица заявили, что российские войска концентрируют силы и увеличивают активность вдоль линии фронта в Луганской области.
  • Российские войска продолжали наземные обстрелы северо-западнее Сватового и близ Кременной.
  • Оккупанты также продолжали наземные обстрелы вдоль всей линии фронта в Донецкой области.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские силы продолжают сосредотачиваться на создании оборонных укреплений на левом берегу Херсонской области и в Крыму.
  • Захватчики продолжают тратить и без того ограниченные запасы высокоточных боеприпасов.
  • Российские чиновники объявили, что с 1 марта на временно оккупированных территориях вступят в силу все меры социальной поддержки.

Напомним, 21 февраля во время обращения в Федеральное собрание Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.

Кроме того, диктатор приказал Минобороны РФ и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если Соединенные Штаты это сделают.

Более подробно о соответствующем решении страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

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