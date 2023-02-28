В ISW объяснили, зачем Путин сделал заявление о приостановлении участия России в ДСНО

Руководитель Кремля Владимир Путин на днях обвинил Запад в планах уничтожения России в ее нынешнем виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В Институте изучения войны подчеркнули, что ни

Как указывается в отчете, впоследствии риторику Путина поддержал заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обнародовав 27 февраля маразматический текст под названием "Точки невозврата".

Аналитики отмечают, что ранее, делая подобные заявления, диктатор объявил о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Напомним, 21 февраля во время обращения в Федеральное собрание Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.

Кроме того, диктатор приказал Минобороны РФ и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если Соединенные Штаты это сделают.

Более подробно о соответствующем решении страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

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