В ISW пояснили, навіщо Путін зробив заяву про призупинення участі Росії у ДСНО
Керівник Кремля Володимир Путін днями звинуватив Захід у існування планів знищення Росії в її нинішньому вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що раніше, роблячи подібні заяви, диктатор оголосив про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Як вказується у звіті, згодом риторику Путіна підтримав заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, оприлюднивши 27 лютого маразматичний текст під назвою "Точки неповернення".
"Слова Путіна та Медведєва пов’язані з інформаційною операцією. Ймовірно, диктатор сподівається створити інформаційні умови, щоб звинуватити Україну та Захід в загрозі виживанню РФ і виправдати російські військові невдачі та підтримку Заходом українських перемог", - пояснюють фахівці.
В Інституту вивчення війни підкреслили, що жоден західний лідер "не закликав до розвалу Росії. Навпаки Захід дуже обережно формулював свої цілі, говоричи лише про надання Україні можливості звільнити свою територію".
Окрім цього, пишуть аналітики, у РФ проводять інформаційні операції, щоб перешкодили наданню Заходом військової допомоги Україні, зокрема систем дальнього радіусу дії.
Ключові висновки ISW:
- Українські війська готуються до весняного контрнаступу на півдні України.
- Російські війська впроваджують нову тактику штурму, щоб компенсувати поточні обмеження бойових можливостей на тлі постійних невдач у наступальних операціях.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що розвідувальне управління впевнене, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї Росії, але поки не прийняло остаточного рішення.
- Українські офіційні особи заявили, що російські війська концентрують сили і нарощують активність уздовж лінії фронту в Луганській області.
- Російські війська продовжували наземні обстріли на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
- Окупанти також продовжували наземні обстріли вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські сили продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень на лівому березі Херсонської області та в Криму.
- Загарбники продовжують витрачати і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів.
- Російські чиновники оголосили, що з 1 березня на тимчасово окупованих територіях набудуть чинності всі заходи соціальної підтримки.
Нагадаємо, 21 лютого під час звернення до Федеральних зборів Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.
Окрім цього, диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.
Більш детально про відповідне рішення країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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