В ISW объяснили, зачем Путин сделал заявление о приостановлении участия России в ДСНО

Руководитель Кремля Владимир Путин на днях обвинил Запад в планах уничтожения России в ее нынешнем виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ранее, делая подобные заявления, диктатор объявил о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Как указывается в отчете, впоследствии риторику Путина поддержал заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обнародовав 27 февраля маразматический текст под названием "Точки невозврата".

"Слова Путина и Медведева связаны с информационной операцией. И, возможно, диктатор надеется создать информационные условия, чтобы обвинить Украину и Запад в угрозе выживанию РФ и оправдать российские военные неудачи и поддержку Западом украинских побед", - объясняют специалисты.

В Институте изучения войны подчеркнули, что ни один западный лидер "не призывал к развалу России. Напротив, Запад очень осторожно формулировал свои цели, говоря лишь о предоставлении Украине возможности освободить свою территорию".

Кроме этого, пишут аналитики, в РФ проводят информационные операции, чтобы воспрепятствовать передачи Западом военной помощи Украине, в том числе систем дальнего радиуса действия.

Ключевые выводы ISW: