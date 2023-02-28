В ISW объяснили, зачем Путин сделал заявление о приостановлении участия России в ДСНО
Руководитель Кремля Владимир Путин на днях обвинил Запад в планах уничтожения России в ее нынешнем виде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что ранее, делая подобные заявления, диктатор объявил о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Как указывается в отчете, впоследствии риторику Путина поддержал заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обнародовав 27 февраля маразматический текст под названием "Точки невозврата".
"Слова Путина и Медведева связаны с информационной операцией. И, возможно, диктатор надеется создать информационные условия, чтобы обвинить Украину и Запад в угрозе выживанию РФ и оправдать российские военные неудачи и поддержку Западом украинских побед", - объясняют специалисты.
В Институте изучения войны подчеркнули, что ни один западный лидер "не призывал к развалу России. Напротив, Запад очень осторожно формулировал свои цели, говоря лишь о предоставлении Украине возможности освободить свою территорию".
Кроме этого, пишут аналитики, в РФ проводят информационные операции, чтобы воспрепятствовать передачи Западом военной помощи Украине, в том числе систем дальнего радиуса действия.
Ключевые выводы ISW:
- Украинские войска готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины.
- Российские войска вводят новую тактику штурма, чтобы компенсировать текущие ограничения боевых возможностей на фоне постоянных неудач в наступательных операциях.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что разведывательное управление уверено, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия России, но пока не приняло окончательного решения.
- Украинские официальные лица заявили, что российские войска концентрируют силы и увеличивают активность вдоль линии фронта в Луганской области.
- Российские войска продолжали наземные обстрелы северо-западнее Сватового и близ Кременной.
- Оккупанты также продолжали наземные обстрелы вдоль всей линии фронта в Донецкой области.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские силы продолжают сосредотачиваться на создании оборонных укреплений на левом берегу Херсонской области и в Крыму.
- Захватчики продолжают тратить и без того ограниченные запасы высокоточных боеприпасов.
- Российские чиновники объявили, что с 1 марта на временно оккупированных территориях вступят в силу все меры социальной поддержки.
Напомним, 21 февраля во время обращения в Федеральное собрание Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.
Кроме того, диктатор приказал Минобороны РФ и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если Соединенные Штаты это сделают.
Более подробно о соответствующем решении страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.
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