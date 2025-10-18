ua en ru
В ISW пояснили, як ракети Tomahawk могли б змінити баланс на користь ЗСУ

США, Субота 18 жовтня 2025 07:30
В ISW пояснили, як ракети Tomahawk могли б змінити баланс на користь ЗСУ Фото: американські далекобійні крилаті ракети Tomahawk (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Американські ракети Tomahawk дозволять українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об’єктам, розташованим у глибині території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, американські ракети Tomahawk можуть нести більший корисний вантаж та літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.

Це збільшує шанси цих ракет проникнути через систему протиповітряної оборони противника і дозволить українським військовим завдати істотної шкоди ключовим військовим об’єктам, розташованим у глибині території Росії, які мають більшу цінність та більше захищені.

Зокрема, такими об'єктами можуть стати завод безпілотників "Шахед" в Єлабузі (Республіка Татарстан) і авіабаза "Енгельс-2" в Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, що обстрілюють крилатими ракетами Україну.

"Україна, ймовірно, може значно послабити військовий потенціал Росії, завдаючи ударів по вразливих об'єктах ключових тилових районів, таких як Єлабуга та Енгельс, які забезпечують і підтримують операції Росії на передовій та кампанію ударів великої дальності проти України", - зазначають аналітики ISW.

Саміт Зеленського і Трампа

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп зустрілися в Білому домі 17 жовтня. Під час зустрічі лідери обговорили подальшу підтримку України з боку США та зусилля, спрямовані на припинення війни.

Глава Білого дому висловив упевненість в здатності покласти край війні та висловив думку, що Зеленський і Путін хочуть закінчити війну в Україні.

Зеленський повторив, що він залишається відкритим для двосторонньої або тристоронньої зустрічі з Путіним.

Під час зустрічі та наступної прес-конференції Зеленський повторив, що Україна зацікавлена в придбанні американських ракет Tomahawk для використання проти Росії в поєднанні з українськими безпілотними літальними апаратами дальньої дії.

Зеленський зазначив, що для удару по законних військових цілях Росії потрібні ракети в поєднанні з "тисячами безпілотників", а Україна ще не має достатньої кількості ракет.

Натомість Трамп поки що відмовив Зеленському в передачі ракет Tomahawk, оскільки Україна начебто хоче ескалації бойових дій.

Він також заявив, що США вдасться завершити війну без поставок Києву далекобійних ракет Tomahawk.

Глава Білого дому закликав зупинити війну по нинішній лінії фронту, де б вона не проходила.

