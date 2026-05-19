В ISW пояснили, як нова українська КАБ змінить фронт

13:15 19.05.2026 Вт
2 хв
Чим вона відрізняється від західних аналогів і скільки коштує?
aimg Олена Чупровська
Фото: Україна отримала першу керовану авіабомбу власного виробництва (Getty Images)

Аналітики пояснили, як перша українська авіаційна бомба змінить удари по російських військах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) та коментар компанії-розробника для Business Insider.

Читайте також: Українська балістика буде аналогом ATACMS, але з перевагами: деталі від Fire Point

"Вирівнювач" - що це за зброя

Нова українська керована авіабомба отримала назву "Вирівнювач". Її розробили учасники оборонного хабу Brave1 за 17 місяців.

Ключові характеристики:

  • бойова частина - 250 кілограмів;
  • уражає цілі на десятки кілометрів після скидання;
  • може застосовуватися в будь-яку погоду і будь-якої пори доби;
  • підготовка до застосування займає не більше 30 хвилин.

Зброя оснащена сучасними алгоритмами наведення та сумісна з наявними українськими літаками й системами. Запускати її можна з F-16 і Mirage, проте для цього потрібна додаткова сертифікація.

Фото: як виглядає перша українська КАБ (скриншот t.me/zedigital)

Дешевше за американський аналог

"Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження цілей на десятки кілометрів углиб після пуску", - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Вирівнювач" коштує приблизно втричі менше, ніж американський комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER), повідомив представник Brave1.

Як бомба змінить тактику ЗСУ

В ISW зазначають, що нові можливості дозволять українським силам розширити кампанію з перехоплення російських військ і техніки в ближньому та оперативному тилу.

Аналітики наголошують: ЗСУ вже успішно перехоплюють російську логістику за допомогою безпілотників, але КАБ дає змогу вражати укріплені цілі зі значно більшим боєзарядом.

Росія давно використовує подібну тактику - застосовує керовані бомби зі збільшеною дальністю, щоб тримати авіацію подалі від лінії фронту та від української ППО. Україна, ймовірно, перейме цей підхід з огляду на обмежену кількість літаків.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Україна розробила свою першу КАБ. Міністр Федоров підтвердив, що вона вже готова до бойового застосування, а незабаром почне працювати по цілях ворога.

Також ми писали, що Україна вже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу.

