В ISW пояснили, як нова українська КАБ змінить фронт

Аналітики пояснили, як перша українська авіаційна бомба змінить удари по російських військах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) та коментар компанії-розробника для Business Insider.
Нова українська керована авіабомба отримала назву "Вирівнювач". Її розробили учасники оборонного хабу Brave1 за 17 місяців.
Ключові характеристики:
Зброя оснащена сучасними алгоритмами наведення та сумісна з наявними українськими літаками й системами. Запускати її можна з F-16 і Mirage, проте для цього потрібна додаткова сертифікація.
"Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження цілей на десятки кілометрів углиб після пуску", - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Вирівнювач" коштує приблизно втричі менше, ніж американський комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER), повідомив представник Brave1.
В ISW зазначають, що нові можливості дозволять українським силам розширити кампанію з перехоплення російських військ і техніки в ближньому та оперативному тилу.
Аналітики наголошують: ЗСУ вже успішно перехоплюють російську логістику за допомогою безпілотників, але КАБ дає змогу вражати укріплені цілі зі значно більшим боєзарядом.
Росія давно використовує подібну тактику - застосовує керовані бомби зі збільшеною дальністю, щоб тримати авіацію подалі від лінії фронту та від української ППО. Україна, ймовірно, перейме цей підхід з огляду на обмежену кількість літаків.
