В ISW объяснили, как новая украинская КАБ изменит фронт

"Выравниватель" - что это за оружие

Новая украинская управляемая авиабомба получила название "Выравниватель". Ее разработали участники оборонного хаба Brave1 за 17 месяцев.

Ключевые характеристики:

боевая часть - 250 килограммов;

поражает цели на десятки километров после сброса;

может применяться в любую погоду и любое время суток;

подготовка к применению занимает не более 30 минут.

Оружие оснащено современными алгоритмами наведения и совместимо с имеющимися украинскими самолетами и системами. Запускать его можно с F-16 и Mirage, однако для этого нужна дополнительная сертификация.

Дешевле американского аналога

"Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения целей на десятки километров вглубь после пуска", - сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Выравниватель" стоит примерно втрое меньше, чем американский комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER), сообщил представитель Brave1.

Как бомба изменит тактику ВСУ

В ISW отмечают, что новые возможности позволят украинским силам расширить кампанию по перехвату российских войск и техники в ближнем и оперативном тылу.

Аналитики отмечают: ВСУ уже успешно перехватывают российскую логистику с помощью беспилотников, но КАБ позволяет поражать укрепленные цели со значительно большим боезарядом.

Россия давно использует подобную тактику - применяет управляемые бомбы с увеличенной дальностью, чтобы держать авиацию подальше от линии фронта и от украинской ПВО. Украина, вероятно, примет этот подход, учитывая ограниченное количество самолетов.