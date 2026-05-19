В ISW объяснили, как новая украинская КАБ изменит фронт

Аналитики объяснили, как первая украинская авиационная бомба изменит удары по российским войскам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) и комментарий компании-разработчика для Business Insider.
Новая украинская управляемая авиабомба получила название "Выравниватель". Ее разработали участники оборонного хаба Brave1 за 17 месяцев.
Ключевые характеристики:
Оружие оснащено современными алгоритмами наведения и совместимо с имеющимися украинскими самолетами и системами. Запускать его можно с F-16 и Mirage, однако для этого нужна дополнительная сертификация.
Фото: как выглядит первая украинская КАБ (скриншот t.me/zedigital)
"Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения целей на десятки километров вглубь после пуска", - сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Выравниватель" стоит примерно втрое меньше, чем американский комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER), сообщил представитель Brave1.
В ISW отмечают, что новые возможности позволят украинским силам расширить кампанию по перехвату российских войск и техники в ближнем и оперативном тылу.
Аналитики отмечают: ВСУ уже успешно перехватывают российскую логистику с помощью беспилотников, но КАБ позволяет поражать укрепленные цели со значительно большим боезарядом.
Россия давно использует подобную тактику - применяет управляемые бомбы с увеличенной дальностью, чтобы держать авиацию подальше от линии фронта и от украинской ПВО. Украина, вероятно, примет этот подход, учитывая ограниченное количество самолетов.
