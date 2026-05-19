RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В ISW объяснили, как новая украинская КАБ изменит фронт

13:15 19.05.2026 Вт
2 мин
Чем она отличается от западных аналогов и сколько стоит?
aimg Елена Чупровская
Фото: Украина получила первую управляемую авиабомбу собственного производства (Getty Images)

Аналитики объяснили, как первая украинская авиационная бомба изменит удары по российским войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) и комментарий компании-разработчика для Business Insider.

Читайте также: Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point

"Выравниватель" - что это за оружие

Новая украинская управляемая авиабомба получила название "Выравниватель". Ее разработали участники оборонного хаба Brave1 за 17 месяцев.

Ключевые характеристики:

  • боевая часть - 250 килограммов;
  • поражает цели на десятки километров после сброса;
  • может применяться в любую погоду и любое время суток;
  • подготовка к применению занимает не более 30 минут.

Оружие оснащено современными алгоритмами наведения и совместимо с имеющимися украинскими самолетами и системами. Запускать его можно с F-16 и Mirage, однако для этого нужна дополнительная сертификация.

Фото: как выглядит первая украинская КАБ (скриншот t.me/zedigital)

Дешевле американского аналога

"Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения целей на десятки километров вглубь после пуска", - сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Выравниватель" стоит примерно втрое меньше, чем американский комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER), сообщил представитель Brave1.

Как бомба изменит тактику ВСУ

В ISW отмечают, что новые возможности позволят украинским силам расширить кампанию по перехвату российских войск и техники в ближнем и оперативном тылу.

Аналитики отмечают: ВСУ уже успешно перехватывают российскую логистику с помощью беспилотников, но КАБ позволяет поражать укрепленные цели со значительно большим боезарядом.

Россия давно использует подобную тактику - применяет управляемые бомбы с увеличенной дальностью, чтобы держать авиацию подальше от линии фронта и от украинской ПВО. Украина, вероятно, примет этот подход, учитывая ограниченное количество самолетов.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Украина разработала свою первую КАБ. Министр Федоров подтвердил, что она уже готова к боевому применению, а вскоре начнет работать по целям врага.

Также мы писали, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MiltechВойна в УкраинеАтака дронов