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В ISW оцінили ймовірність повторного наступу РФ з території Білорусі

Фото: В ISW оцінили ймовірність повторного наступу РФ з території Білорусі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Ризик повторного російського вторгнення в Україну з території Білорусі наразі оцінюється як дуже низький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"За останні 24 години спостерігається військова активність, яка вказує на те, що атака з Білорусі залишається малоймовірною", - зазначили аналітики.

У звіті наводять заяву представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова про те, що наразі немає загрози РФ з боку Білорусі.

За його словами, розвідка не фіксує угруповання та готовності російських військ у Білорусі, які б дозволяли провести наступальну операцію.

"Генштаб ЗСУ вкотре наголосив, що станом на 22 січня також не спостерігав формування ударного угруповання російських військ у Білорусі", - додали в ISW.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що новий наступ Росії може бути на будь-якому напрямку.

До слова, український лідер підкреслив, що швидкість завершення війни залежить від двох речей.

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