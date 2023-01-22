Зеленський: швидкість завершення війни залежить від двох речей

Сьогодні, 22 січня, під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка президент України Володимир Зеленський пояснив від чого залежить швидкість української перемоги у війні, що розпочала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою - це буде реальністю", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що перемогу Україна може здобути вже у 2023 році. Проте для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

"Швидкість (завершення війни - ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", - наголосив президент.

Також Зеленський відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.