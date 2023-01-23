RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ISW оценили вероятность повторного наступления РФ с территории Беларуси

Фото: В ISW оценили вероятность повторного наступления РФ с территории Беларуси (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас оценивается как очень низкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"За последние 24 часа наблюдается военная активность, указывающая на то, что атака из Беларуси остается маловероятной", - отметили аналитики.

В отчете приводится заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова о том, что пока нет угрозы РФ со стороны Беларуси.

По его словам, разведка не фиксирует группировки и готовности российских войск в Беларуси, позволяющих провести наступательную операцию.

"Генштаб ВСУ в очередной раз подчеркнул, что по состоянию на 22 января также не наблюдал формирования ударной группировки российских войск в Беларуси", - добавили в ISW.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что новое наступление России может быть на любом направлении.

К слову, украинский лидер подчеркнул, что скорость завершения войны зависит от двух вещей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины