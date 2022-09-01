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В ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ на юге началось в конце августа

Фото: в ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ началось в конце августа (zsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Время начала контрнаступления украинской армии полностью совпадает с развивающейся деградацией возможностей армии РФ в западной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

По мнению экспертов, также на украинское военное командование влияла необходимость как можно скорее начать освобождение оккупированных украинских земель и людей.

Отмечается, что военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом, или провалом за день, или за неделю. Украинские официальные лица давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области.

Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, российское командование и управление, а также российские системы логистики на Херсонском направлении.

Аналитики ISW отмечают, что у них нет оснований подозревать, что на выбор времени существенно повлияли неуместные соображения или напряженность в обществе.

Ключевые выводы

  • Минобороны России начало информационную операцию по признанию украинского контрнаступления провальным. Однако еще слишком рано оценивать ход контрнаступательной операции.
  • Российские оккупационные власти навязывают украинским студентам учебную программу, направленную на устранение представления об украинской национальной идентичности, что явно соответствует речам и письмам президента России Владимира Путина последних лет.
  • Страны G7 осудили попытки России отключить Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы в преддверии прибытия на станцию ​​делегации МАГАТЭ.
  • Российские войска провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.
  • Российские войска нанесли наземные удары южнее Бахмута и вдоль западной окраины Донецка.
  • Назначенные Россией чиновники в Крыму начали восстанавливать системы противовоздушной обороны для противодействия более мелким целям в ответ на повторяющиеся атаки беспилотников на полуостров. ПВО Крыма, вероятно, усиливается за счет других театров военных действий.
  • Забайкальский край объявил о формировании добровольческого инженерно-саперного батальона "Даурский".
  • Украинские партизаны применили самодельное взрывное устройство в штаб-квартире политической организации "Вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области, где, как сообщается, оккупационные власти готовились к фиктивным референдумам.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины 31 августа отразили наступление врага и заставили отойти на Новопавловском направлении.

Также сообщалось, что российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава и изыскивает способы повысить численность своих войск.

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