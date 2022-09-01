В ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ на юге началось в конце августа

Время начала контрнаступления украинской армии полностью совпадает с развивающейся деградацией возможностей армии РФ в западной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
По мнению экспертов, также на украинское военное командование влияла необходимость как можно скорее начать освобождение оккупированных украинских земель и людей.
Отмечается, что военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом, или провалом за день, или за неделю. Украинские официальные лица давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области.
Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, российское командование и управление, а также российские системы логистики на Херсонском направлении.
Аналитики ISW отмечают, что у них нет оснований подозревать, что на выбор времени существенно повлияли неуместные соображения или напряженность в обществе.
Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины 31 августа отразили наступление врага и заставили отойти на Новопавловском направлении.
Также сообщалось, что российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава и изыскивает способы повысить численность своих войск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.