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У ISW пояснили, чому контрнаступ ЗСУ на півдні розпочався наприкінці серпня

Фото: в ISW пояснили, чому контрнаступ ЗСУ почався в кінці серпня (zsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Час початку контрнаступу української армії повністю збігається з деградацією можливостей армії РФ в західній частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

На думку експертів, також на українське військове командування впливала необхідність якомога швидше почати звільнення окупованих українських земель і людей.

Відзначається, що військові дії в масштабах цього контрнаступу не увінчаються успіхом, або провалом за день, або за тиждень. Українські офіційні особи давно визнали, що у них немає величезної маси механізованих сил, яка потрібна була б для проведення блискавичної операції зі знищення російської оборони в Херсонській області.

Замість цього вони протягом декількох місяців створювали умови, атакуючи і порушуючи російські наземні лінії зв'язку, російське командування і управління, а також російські системи логістики на Херсонському напрямку.

Аналітики ISW відзначають, що у них немає підстав підозрювати, що на вибір часу істотно вплинули недоречні міркування або напруженість у суспільстві.

Ключові висновки

  • Міноборони Росії розпочало інформаційну операцію з визнання українського контрнаступу провальним. Однак ще занадто рано оцінювати хід контрнаступальної операції.
  • Російська окупаційна влада нав'язує українським студентам навчальну програму, спрямовану на усунення уявлення про українську національну ідентичність, що явно відповідає промовам і листам президента Росії Володимира Путіна останніх років.
  • Країни G7 засудили спроби Росії відключити Запорізьку АЕС від української енергосистеми напередодні прибуття на станцію делегації МАГАТЕ.
  • Російські війська провели обмежену наземну атаку на північ від Харкова.
  • Російські війська завдали наземних ударів південніше Бахмута і вздовж західної околиці Донецька.
  • Призначені Росією чиновники в Криму почали відновлювати системи протиповітряної оборони для протидії більш дрібним цілям у відповідь на повторювані атаки безпілотників на півострів. ППО Криму, ймовірно, посилюється за рахунок інших театрів військових дій.
  • Забайкальський край оголосив про формування добровольчого інженерно-саперного батальйону "Даурський".
  • Українські партизани застосували саморобний вибуховий пристрій у штаб-квартирі політичної організації "Разом з Росією" у Бердянську Запорізької області, де, як повідомляється, окупаційна влада готувалася до фіктивних референдумів.

Раніше ми писали, що Збройні сили України 31 серпня відбили наступ ворога і змусили відійти на Новопавлівському напрямку.

Також повідомлялося, що російська армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу і вишукує способи підвищити чисельність своїх військ.

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