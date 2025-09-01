ISW про нову хвилю пропаганди РФ проти Європи: Кремль знову лякає ядерною війною

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль проводить багатовекторні інформаційні зусилля для стримування підтримки України Заходом та підрив участі Європи в мирному вреголюванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті йдеться про те, що Росія наразі активізувала три риторичні лінії, спрямовані на вплив на прийняття рішень Заходом на користь Кремля:
Речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави нібито прагнуть затягнути війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір для підриву довіри США до європейських урядів.
Зазначається, що Кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів Росії, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ.
"Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля Міністерства оборони Росії щодо створення хибного враження про неминучість перемоги росії в Україні. МО РФспробувало використати великі обсяги даних, щоб зробити заяви про просування російських військ – дані та заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними", - йдеться у звіті.
Ймовірно, Кремль посилює інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами.
