ISW про нову хвилю пропаганди РФ проти Європи: Кремль знову лякає ядерною війною

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль проводить багатовекторні інформаційні зусилля для стримування підтримки України Заходом та підрив участі Європи в мирному вреголюванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що Росія наразі активізувала три риторичні лінії, спрямовані на вплив на прийняття рішень Заходом на користь Кремля:

  • звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні;
  • погрози ядерною зброєю західним державам;
  • твердження про неминучість перемоги Росії в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави нібито прагнуть затягнути війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір для підриву довіри США до європейських урядів.

Зазначається, що Кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів Росії, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ.

"Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля Міністерства оборони Росії щодо створення хибного враження про неминучість перемоги росії в Україні. МО РФспробувало використати великі обсяги даних, щоб зробити заяви про просування російських військ – дані та заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними", - йдеться у звіті.

Ймовірно, Кремль посилює інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами.

Раніше ми писали про те, що США і Росія можуть обговорити новий договір про стратегічні озброєння.

А от чи зможе Україна знову стати ядерною державою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

