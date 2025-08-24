Другий шанс після війни? Чи зможе Україна знову стати ядерною державою

Україна після розпаду СРСР успадкувала третій ядерний потенціал у світі. Втім, втратила його після підписання Будапештського меморандуму, який передбачав безпекові гарантії в обмін на ядерне роззброєння.

Чи зможе Україна знову стати ядреною країною

"Все можливо при сучасних технологіях та наявності коштів. Північна Корея, яка була під санкціями, не мала, що їсти і в що одягнутися, змогла зробити власну ядерну зброю. Іран також упродовж 30 років намагається стати ядерною державою", - каже Костенко.

Втім він наголошує, що на такі розробки потрібно дуже багато грошей, і найближчим часом навіть після війни в українському бюджеті їх не буде.

"Сьогодні у нас також немає можливості будувати виробництва для збагачення урану чи видобутку плутонію, бо кожен квадратний метр землі обстрілює Росія. Також у нас нема випробувального полігону, де можна тестувати ядерні вибухові пристрої", - пояснює експерт.

Разом із тим він підкреслює здатність українських науковців до розробок, крім того, у нас є технологічна база. Перша ядерна боєголовка в Союзі була виготовлена з українського урану із Жовтих вод. Україна також була тісно вмонтована у створення ядерної зброї у частині балістичних ракет.

"Ми і сьогодні номер один у світі по технологіях виробляти потужні балістичні ракети, що здатні нести 10 ядерних боєголовок на величезну віддаль. Ні Росія, ні США досі не можуть повторити тип носія SS-18 "Сатана", який виробляв наш "Південмаш", - говорить Костенко.

Україна може стати учасником європейської безпекової стратегії

"Є сенс говорити про Україну як потенційного учасника загальноєвропейської безпекової стратегії, у першу чергу це створення так званої ядерної парасолі над ЄС і НАТО. Сьогодні її забезпечує США. Адже 300 ядерних боєголовок у Франції й 250 у Британії недостатньо для стратегічного ядерного паритету з Росією", - додає експерт.

Костенко наголошує, що в України є реальна перспектива участі у створенні нової стратегії європейської безпеки. Тому після війни туди треба скеровувати всі зусилля: і наукові, і військові, і технологічні.