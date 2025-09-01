ISW о новой волне пропаганды РФ против Европы: Кремль снова пугает ядерной войной

В отчете говорится о том, что Россия сейчас активизировала три риторические линии, направленные на влияние на принятие решений Западом в пользу Кремля:

обвинения европейских государств в затягивании войны в Украине;

угрозы ядерным оружием западным государствам;

утверждение о неизбежности победы России в Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков и генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, намекнули, что европейские государства якобы стремятся затянуть войну в Украине, чтобы вернуть этот давний российский нарратив в западное информационное пространство для подрыва доверия США к европейским правительствам.

Отмечается, что Кремль часто использует Дмитриева для защиты интересов России, в частности относительно мирного процесса в Украине и санкций, на англоязычных платформах и в СМИ.

"Эти различные риторические линии имеют целью подкрепить недавно активизированные усилия Министерства обороны России по созданию ложного впечатления о неизбежности победы России в Украине. МО РФ попыталось использовать большие объемы данных, чтобы сделать заявления о продвижении российских войск - данные и заявления, которые, по мнению ISW, являются преувеличенными", - говорится в отчете.

Вероятно, Кремль усиливает информационные усилия, поскольку его территориальные достижения остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями.