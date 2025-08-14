США і Росія можуть обговорити новий договір про стратегічні озброєння, - Путін

Після саміту на Алясці США і Росія можуть почати обговорення укладення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RGRU .

Путін не виключив, що на наступних етапах США і Росія можуть "вийти на домовленості у сфері контролю над стратегічними наступальними озброєннями".

Глава Кремля похвалив американську владу за "досить енергійні та щирі зусилля" не тільки для врегулювання війни Росії проти України, а й для "створення довгострокових умов миру в Європі та у світі загалом".

Путін провів нараду, яка була присвячена його майбутній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

ДСНО-3

Нагадаємо, у 2023 році Росія вирішила призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який діє до лютого 2026 року.

Говорячи про причину такого рішення, очільник Кремля, як зазвичай, переклав усю відповідальність на США. За його словами, Вашингтон нібито розробляє нові види ядерних боєприпасів.

Також він пригрозив відновити випробування ядерної зброї, якщо до цього вдадуться США.

У рамках ДСНО Росія і США встановили цільові показники щодо скорочення стратегічного наступального озброєння. Зокрема, для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) ліміт становив 700 одиниць.

При цьому договір передбачав проведення обопільних інспекцій на ядерних об'єктах - це був головний механізм контролю.