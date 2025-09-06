ISW: нові вимоги Путіна свідчать про його небажання завершувати війну

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вважає нинішню українську владу "нелегітимною". Він переконаний, що укласти мирну угоду з нинішнім українським урядом неможливо.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Як пишуть в ISW, у звичній для себе манері Путін заявив, що ставить під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського. Окрім цього диктатор заявив, що укласти мирну угоду з нинішньою українською владою нібито неможливо, фактично виключивши можливість серйозних мирних переговорів.

Путін заявив, що "не бачить сенсу" у переговорах з Україною, пояснивши це тим, що досягти домовленостей із Києвом нібито "неможливо". Водночас він висунув нову вимогу: навіть у разі підписання мирної угоди Україна повинна скасувати воєнний стан, провести президентські вибори, а після цього - організувати "всенародний референдум для кодифікації домовленостей".

Аналітики ISW нагадали, що Путін та інші представники Кремля неодноразово ставили під сумнів легітимність Володимира Зеленського, свідомо перекручуючи норми української Конституції. На думку експертів, такі заяви є частиною стратегії Путіна - представити Зеленського та українське керівництво як партнерів, з якими неможливо вести переговори чи підписати мир.

Як вважають в ISW, таким чином Путін укотре продемонстрував свою незацікавленість у змістовних переговорах про припинення війни. А також те, що очільник Кремля прагне відкласти або продовжити переговори, а його заяви є спробою виправдати відмову Росії від перемовин взагалі. При цьому перекладає провину на Україну за зрив дипломатичного процесу.