ISW: новые требования Путина свидетельствуют о его нежелании завершать войну

Суббота 06 сентября 2025 07:14
ISW: новые требования Путина свидетельствуют о его нежелании завершать войну Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Он убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Как пишут в ISW, в привычной для себя манере Путин заявил, что ставит под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Кроме этого диктатор заявил, что заключить мирное соглашение с нынешней украинской властью якобы невозможно, фактически исключив возможность серьезных мирных переговоров.

Путин заявил, что "не видит смысла" в переговорах с Украиной, объяснив это тем, что достичь договоренностей с Киевом якобы "невозможно". В то же время он выдвинул новое требование: даже в случае подписания мирного соглашения Украина должна отменить военное положение, провести президентские выборы, а после этого - организовать "всенародный референдум для кодификации договоренностей".

Аналитики ISW напомнили, что Путин и другие представители Кремля неоднократно ставили под сомнение легитимность Владимира Зеленского, сознательно искажая нормы украинской Конституции. По мнению экспертов, такие заявления являются частью стратегии Путина - представить Зеленского и украинское руководство как партнеров, с которыми невозможно вести переговоры или подписать мир.

Как считают в ISW, таким образом Путин в очередной раз продемонстрировал свою незаинтересованность в содержательных переговорах о прекращении войны. А также то, что глава Кремля стремится отложить или продолжить переговоры, а его заявления являются попыткой оправдать отказ России от переговоров вообще. При этом перекладывает вину на Украину за срыв дипломатического процесса.

Напомним, ранее Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, но для этого Зеленский должен приехать в Москву, если он "готов" к проведению встречи.

Сам же Зеленский уже ответил Путину, сказав что ждет его в Киеве.

